Σε μια από τις πιο καθηλωτικές στιγμές της σύγχρονης διαστημικής εξερεύνησης, το διαστημόπλοιο Orion της NASA επανήλθε επιτυχώς από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, έπειτα από περίπου 40 λεπτά πλήρους απώλειας επικοινωνίας με τη Γη.

Το πρόγραμμα Artemis II κατέγραψε μια ιστορική στιγμή, ενώ το πλήρωμα ξεκίνησε την τετραήμερη επιστροφή του στη Γη, αφού είχε σημειώσει ρεκόρ ταξιδεύοντας βαθύτερα στο διάστημα από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο, φτάνοντας τα 252.756 μίλια από τη Γη.

Με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε το ιστορικό ρεκόρ του Apollo 13, το οποίο είχε φτάσει τα 248.655 μίλια από τη Γη, επιβεβαιώνοντας τη νέα εποχή στη διαστιμική εξερεύνηση.

«Σας ακούμε δυνατά και καθαρά», μετέδωσε το Κέντρο Ελέγχου Αποστολής τη στιγμή που αποκαταστάθηκε η επικοινωνία, έπειτα από μια τεταμένη διακοπή καθώς τα ραδιοσήματα μπλοκαρίστηκαν πλήρως, όταν το διαστημόπλοιο πέρασε πίσω από τη Σελήνη.

Λίγο νωρίτερα, οι αστροναύτες της NASA Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, μαζί με τον Καναδό αστροναύτη Τζέρεμι Χάνσεν, είχαν ήδη γράψει ιστορία, ολοκληρώνοντας μια εξάωρη πτήση γύρω από τη Σελήνη και βλέποντας για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες το μακρινό ημισφαίριο με γυμνό μάτι.

Η επικοινωνία διακόπηκε στις 6:43 μ.μ. ET, όταν το Orion πέρασε πίσω από τη Σελήνη, σε μια προγραμματισμένη «συσκότιση» λόγω της γεωμετρίας Γης–Σελήνης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το πλήρωμα συνέχισε την πορεία του χωρίς άμεση καθοδήγηση, βασιζόμενο αποκλειστικά στα ενσωματωμένα συστήματα του σκάφους.

«Θα σας δούμε στην άλλη πλευρά», είχε πει ο Βίκτορ Γκλόβερ λίγο πριν χαθεί το σήμα, σε μια στιγμή που έμεινε συμβολική για την αποστολή.

Η επαφή αποκαταστάθηκε περίπου 40 λεπτά αργότερα, σηματοδοτώντας την έναρξη του ταξιδιού επιστροφής, με την προσγείωση να αναμένεται την Παρασκευή.

Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Ισαάκμαν, συνεχάρη την ομάδα για το νέο ρεκόρ, τονίζοντας ότι «σε απόσταση 252.756 μιλίων, οι αστροναύτες έχουν πλέον ταξιδέψει πιο μακριά από οποιονδήποτε άνθρωπο στην ιστορία».

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, το πλήρωμα κατέγραψε επίσης εντυπωσιακές παρατηρήσεις της αθέατης πλευράς της Σελήνης, περιγράφοντας κρατήρες, γεωλογικούς σχηματισμούς και αντιθέσεις φωτός και σκιάς. Η Κριστίνα Κοχ μίλησε για μια βαθιά συναισθηματική εμπειρία, λέγοντας πως η Σελήνη «είναι ένα πραγματικό μέρος και όχι απλώς μια εικόνα στον ουρανό».

Ο Γκλόβερ περιέγραψε τη γραμμή μεταξύ φωτός και σκοταδιού στην επιφάνεια της Σελήνης ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά οπτικά φαινόμενα που έχει δει ποτέ, ενώ το πλήρωμα παρατήρησε ακόμη και νέους κρατήρες και σχηματισμούς που έμοιαζαν «σαν μικροσκοπικά τοπία μέσα στο φως και τη σκιά».

Καθώς το Orion συνεχίζει την επιστροφή του, οι αστροναύτες προετοιμάζονται για μια σπάνια ηλιακή έκλειψη από σεληνιακή τροχιά, ενώ η NASA τονίζει ότι η αποστολή θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη μόνο όταν το πλήρωμα επιστρέψει με ασφάλεια στη Γη, κάτω από τα αλεξίπτωτα και πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

