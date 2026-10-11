Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν ότι σύννεφα νερού σε έναν μακρινό κόσμο μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, παρουσιάζοντας συμπεριφορά που θυμίζει τα καιρικά φαινόμενα στη Γη.

Μια σημαντική ανακάλυψη που αλλάζει όσα γνωρίζουμε για τις ατμόσφαιρες ουράνιων σωμάτων πέρα από το ηλιακό μας σύστημα πραγματοποίησαν αστρονόμοι, χρησιμοποιώντας το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb.

Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν ότι σύννεφα νερού σε έναν μακρινό κόσμο μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, παρουσιάζοντας συμπεριφορά που θυμίζει τα καιρικά φαινόμενα στη Γη.

Η ανακάλυψη αφορά τον WISE 0855, έναν εξαιρετικά ψυχρό καφέ νάνο που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 7,5 ετών φωτός από τον πλανήτη μας. Πρόκειται για ένα ουράνιο σώμα με μέγεθος συγκρίσιμο με εκείνο του Δία, το οποίο διαθέτει σύνθετη ατμόσφαιρα και θερμοκρασία περίπου -8 βαθμών Κελσίου.

Σύμφωνα με το Phys.org, η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής την αστρονόμο Μπρίτανι Μάιλς του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, παρακολούθησε τον WISE 0855 επί 11 ώρες, καταγράφοντας το φάσμα του φωτός του κάθε 15 λεπτά.

Σύννεφα που πυκνώνουν και αραιώνουν

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι στην ατμόσφαιρα του καφέ νάνου εξελίσσονται ταυτόχρονα δύο διαφορετικές διαδικασίες.

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Η πρώτη αφορά σύννεφα νερού σε μεγάλα υψόμετρα, τα οποία γίνονται άλλοτε πυκνότερα και άλλοτε αραιότερα καθώς το ουράνιο σώμα περιστρέφεται.

Η δεύτερη σχετίζεται με την άνοδο αερίων από βαθύτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, μέσω ενός μηχανισμού μεταφοράς θερμότητας που παρατηρείται και σε πλανήτες όπως ο Δίας.

Οι επιστήμονες εντόπισαν συγκεκριμένα μεταβολές που συνδέονται με το μονοξείδιο του άνθρακα και τη φωσφίνη, ουσίες που μεταφέρονται προς τα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα.

Το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι το James Webb επέτρεψε στους ερευνητές να διαχωρίσουν τις επιδράσεις των νεφών από εκείνες της θερμοκρασίας και της χημικής σύστασης, κάτι που δεν ήταν εφικτό με παλαιότερα τηλεσκόπια.

Τι σημαίνει η ανακάλυψη για την αναζήτηση άλλων κόσμων

Οι καφέ νάνοι αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ουράνιων σωμάτων, καθώς έχουν μεγαλύτερη μάζα από τους πλανήτες, αλλά δεν μπορούν να διατηρήσουν τη σύντηξη υδρογόνου που χαρακτηρίζει τα άστρα.

Παρότι ο WISE 0855 δεν είναι πλανήτης, εμφανίζει ατμοσφαιρικές διεργασίες παρόμοιες με εκείνες των αέριων γιγάντων του ηλιακού μας συστήματος.

Η ανακάλυψη ενισχύει την εκτίμηση ότι οι ίδιοι φυσικοί μηχανισμοί μπορούν να καθορίζουν τον καιρό σε πολύ διαφορετικούς κόσμους.

Παράλληλα, προσφέρει στους αστρονόμους ένα νέο εργαλείο για τη μελέτη των εξωπλανητών, ανοίγοντας τον δρόμο για ακριβέστερες παρατηρήσεις της ατμόσφαιρας και των καιρικών συνθηκών τους.

Η σχετική μελέτη έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό The Astrophysical Journal.

Πηγή phys.org