Η Rainbow Waters επιβεβαιώνει τη δυναμική της πορεία, κατακτώντας ένα Χρυσό, δύο Ασημένια και τρία Χάλκινα βραβεία στους δύο κορυφαίους θεσμούς του Digital Marketing.

Με έξι σημαντικές διακρίσεις στα Search & Discovery Awards 2026 και Peak Awards 2026 supported by Google, η Rainbow Waters συνεχίζει την ανοδική της πορεία, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της στρατηγικής της στον ψηφιακό κόσμο και τη διαρκή επένδυσή της στην καινοτομία, την τεχνολογία και την αποτελεσματική επικοινωνία με τους καταναλωτές.

Οι νέες βραβεύσεις αποτελούν μία ακόμη αναγνώριση της ολοκληρωμένης παρουσίας της εταιρείας στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, αναδεικνύοντας την ικανότητά της να αξιοποιεί τις δυνατότητες του Digital Marketing, της ανάλυσης δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και την αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών της.

Η αξία των διακρίσεων έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς προέκυψε μέσα από ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, με εκατοντάδες υποψηφιότητες και τη συμμετοχή των μεγαλύτερων brands της ελληνικής αγοράς.

Έξι βραβεία που αναδεικνύουν την ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική

Η Rainbow Waters απέσπασε συνολικά ένα Χρυσό, δύο Ασημένια και τρία Χάλκινα βραβεία, σε κατηγορίες που καλύπτουν διαφορετικές πτυχές της ψηφιακής στρατηγικής και της αποτελεσματικότητάς της.

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Στα Search & Discovery Awards 2026, η εταιρεία διακρίθηκε στις ακόλουθες κατηγορίες:

GOLD – Best Collaboration for Discovery Impact

SILVER – Best Combined Search & Discovery Multiple Touchpoints Strategy

SILVER – Best Always-On Search & Discovery Strategy

Οι τρεις αυτές διακρίσεις προκύπτουν από τη στρατηγική συνεργασία, τη συντονισμένη παρουσία σε πολλαπλά ψηφιακά σημεία επαφής με τον καταναλωτή και τη διαρκή βελτιστοποίηση της διαδικτυακής προβολής της Rainbow Waters.

Στα Peak Awards 2026, η εταιρεία απέσπασε τρία ακόμη βραβεία:

BRONZE – Best Performance in Lead Generation

BRONZE – Best Use of Data

BRONZE – Best Use of AI

Οι βραβεύσεις αυτές επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα μιας στρατηγικής που αξιοποιεί τα δεδομένα και τις σύγχρονες τεχνολογίες για την προσέγγιση νέων πελατών, τη δημιουργία ουσιαστικών επιχειρηματικών ευκαιριών και τη συνεχή βελτίωση της ψηφιακής απόδοσης.

Peak Awards 2026: Διακρίσεις σε έναν θεσμό με την υποστήριξη της Google

Ξεχωριστή σημασία έχουν οι τρεις διακρίσεις της Rainbow Waters στα Peak Awards 2026, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς επιβράβευσης της αποτελεσματικότητας και της καινοτομίας στο Performance Marketing στην Ελλάδα.

Τα βραβεία, που διοργανώνονται από την BOUSSIAS Events με την υποστήριξη της Google, συμπλήρωσαν φέτος δέκα χρόνια παρουσίας, με την επετειακή τελετή απονομής να πραγματοποιείται στο Grand Hyatt Athens, παρουσία 400 στελεχών από τους χώρους του marketing, της επικοινωνίας, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων.

Ο ανταγωνισμός ήταν ιδιαίτερα έντονος, καθώς οι υποψηφιότητες παρουσίασαν αύξηση 61% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Την αξιολόγηση ανέλαβε κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 10 στελέχη της Google και 46 ακόμη επαγγελματίες του κλάδου.

Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, οι διακρίσεις της Rainbow Waters για την αποτελεσματικότητα στην προσέλκυση δυνητικών πελατών, την αξιοποίηση δεδομένων και τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελούν καίρια αναγνώριση των επιλογών της στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η στρατηγική Search & Discovery που ξεχώρισε

Τρεις διακρίσεις απέσπασε η Rainbow Waters και στα Search & Discovery Awards 2026, όπου βραβεύτηκε με ένα Χρυσό και δύο Ασημένια βραβεία, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον αναζήτησης.

Το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Collaboration for Discovery Impact αναδεικνύει την επίδραση της συνεργασίας και της συντονισμένης αξιοποίησης της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας για την ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας της εταιρείας. Παράλληλα, οι δύο Ασημένιες διακρίσεις στις κατηγορίες Best Combined Search & Discovery Multiple Touchpoints Strategy και Best Always-On Search & Discovery Strategy επιβραβεύουν μια ολοκληρωμένη, συνεχή προσέγγιση στην αναζήτηση και την ψηφιακή ανακάλυψη, με στόχο την αποτελεσματική προσέγγιση των καταναλωτών σε διαφορετικά σημεία της διαδικτυακής τους διαδρομής.

Οι βραβεύσεις αυτές αποτυπώνουν τη συστηματική επένδυση της Rainbow Waters σε σύγχρονες πρακτικές Digital Marketing μέσω των στρατηγικών συνεργασιών της με τη Salty Digital και τη ROIX, με κοινό στόχο τη διαρκή ενίσχυση της ψηφιακής της ανταγωνιστικότητας.

Η καινοτομία και η εμπειρία πελάτη στο επίκεντρο της ανάπτυξης

Οι έξι νέες διακρίσεις έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά επιτυχιών της Rainbow Waters, η οποία επενδύει συστηματικά στην τεχνολογική εξέλιξη και στην αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών της.

Άλλωστε, η εταιρεία είχε ήδη κατακτήσει το Χρυσό Βραβείο στα UX|CX Awards 2025, στην κατηγορία Best in Electronics & Home Appliances, για το νέο της website και e-shop, rainbowwaters.gr, σε συνεργασία με τη Happy Online.

Η νέα αυτή σειρά βραβεύσεων επιβεβαιώνει τη συνέπεια με την οποία η Rainbow Waters εξελίσσει την ψηφιακή της παρουσία, συνδυάζοντας την τεχνολογία με την ουσιαστική κατανόηση των αναγκών των καταναλωτών.

Για τη Rainbow Waters, η ψηφιακή καινοτομία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης φιλοσοφίας της να προσφέρει σύγχρονες, αξιόπιστες και βιώσιμες λύσεις για ποιοτικό νερό, διευκολύνοντας την καθημερινότητα ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η αναγνώριση από καταξιωμένους θεσμούς αποτελούν την ισχυρότερη επιβεβαίωση αυτής της πορείας, αλλά και το κίνητρο για τη συνέχισή της.





