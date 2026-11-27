Τρία απλά και οικονομικά υλικά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κουζίνα μπορούν να γίνουν σύμμαχοι στην καθημερινή καθαριότητα του σπιτιού.

Η σκόνη, οι λεκέδες, τα λίπη και οι δυσάρεστες οσμές που συσσωρεύονται καθημερινά στα πατώματα κάνουν το συχνό σφουγγάρισμα απαραίτητο. Ωστόσο, δεν χρειάζεται πάντα να καταφεύγουμε σε εξειδικευμένα καθαριστικά προϊόντα για να ανανεώσουμε την ατμόσφαιρα του σπιτιού.

Μια οικονομική εναλλακτική λύση που παρουσιάζει η ιστοσελίδα Cocina Delirante, βασίζεται στη χρήση τριών υλικών: του λευκού ξιδιού, της κανέλας και του νερού. Το συγκεκριμένο κόλπο συνδυάζει δύο διαφορετικά παρασκευάσματα, με στόχο την απομάκρυνση της βρωμιάς και τον φυσικό αρωματισμό του χώρου.

Γιατί αξίζει να χρησιμοποιήσετε ξίδι και κανέλα στο σφουγγάρισμα

Το λευκό ξίδι αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή υλικά στις σπιτικές συνταγές καθαρισμού. Χάρη στο οξικό οξύ που περιέχει, μπορεί να συμβάλει στην απομάκρυνση ορισμένων λεκέδων, λιπαρών υπολειμμάτων και συσσωρευμένης βρωμιάς από κατάλληλες επιφάνειες.

Από την άλλη πλευρά, η κανέλα ξεχωρίζει για το έντονο, γλυκό και πικάντικο άρωμά της. Η χρήση της μπορεί να χαρίσει μια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας στο σπίτι, χωρίς την προσθήκη εμπορικών αρωματικών προϊόντων.

Το μυστικό της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι τα δύο υλικά δεν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, αλλά σε διαφορετικά στάδια του καθαρισμού.

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Πώς να καθαρίσετε τα πατώματα με ξίδι και κανέλα

Για την εφαρμογή της μεθόδου θα χρειαστείτε:

Λευκό ξίδι

Νερό

Κανέλα σε σκόνη ή ξυλάκια κανέλας

Δύο κουβάδες

Αρχικά, αραιώστε το λευκό ξίδι σε νερό, εφόσον το επιτρέπει το υλικό του δαπέδου σας. Στη συνέχεια, σε μια ξεχωριστή κατσαρόλα, βράστε νερό μαζί με την κανέλα. Αφήστε το παρασκεύασμα να κρυώσει, σουρώστε το και μεταφέρετέ το στον δεύτερο κουβά.

Πριν ξεκινήσετε το σφουγγάρισμα, απομακρύνετε τη σκόνη και τα υπολείμματα με τη σκούπα ή την ηλεκτρική σκούπα.

Καθαρίστε το δάπεδο με το διάλυμα νερού και ξιδιού και αφήστε το να στεγνώσει. Στη συνέχεια, εφόσον είναι κατάλληλο για την επιφάνεια, περάστε το πάτωμα με καλά στυμμένη σφουγγαρίστρα, χρησιμοποιώντας το νερό με την κανέλα, ώστε να αφήσετε ένα διακριτικό άρωμα στον χώρο.

Σε ποια πατώματα δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ξίδι

Παρά τις καθαριστικές του ιδιότητες, το ξίδι δεν είναι κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες. Η οξύτητά του μπορεί να προκαλέσει φθορές, θαμπάδα ή αλλοιώσεις σε υλικά όπως το μάρμαρο, η φυσική πέτρα, οι ασβεστολιθικές επιφάνειες και ορισμένα ξύλινα δάπεδα.

Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε τις οδηγίες του κατασκευαστή και να δοκιμάζετε πρώτα το διάλυμα σε ένα μικρό, δυσδιάκριτο σημείο. Επίσης, δεν πρέπει ποτέ να αναμειγνύετε το ξίδι με χλωρίνη, καθώς μπορεί να απελευθερωθούν τοξικά αέρια.

Τέλος, ο συνδυασμός ξιδιού και κανέλας δεν αποτελεί απολυμαντικό και δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα εγκεκριμένα προϊόντα απολύμανσης.

Πρόκειται, ωστόσο, για μια απλή και οικονομική επιλογή καθημερινού καθαρισμού και αρωματισμού του σπιτιού, εφόσον χρησιμοποιείται στις κατάλληλες επιφάνειες.