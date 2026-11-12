Δείτε βήμα-βήμα πώς μπορείτε να παρασκευάσετε φυσικό αρωματικό χώρου και γιατί το συνιστούν οι ειδικοί.

Ένας απλός τρόπος για να περιορίσουμε τις δυσάρεστες μυρωδιές που μένουν στο σπίτι μετά το μαγείρεμα είναι να αξιοποιήσουμε τρία υλικά που βρίσκονται σχεδόν σε κάθε κουζίνα: τη δάφνη, το γαρίφαλο και την κανέλα.

Μετά το μαγείρεμα οι οσμές συχνά παραμένουν στην κουζίνα και εξαπλώνονται στους υπόλοιπους χώρους. Το άνοιγμα των παραθύρων βοηθά στον αερισμό, αλλά δεν έχει πάντα άμεσο αποτέλεσμα.

Μια απλή σπιτική λύση είναι η παρασκευή ενός φυσικού αρωματικού μείγματος.

Πώς θα φτιάξετε το φυσικό αρωματικό

Η διαδικασία είναι απλή και απαιτεί μόλις τρία υλικά:

4 φύλλα δάφνης

1 γαρίφαλο

1 ξυλάκι κανέλας

Μισό λίτρο νερό

Βάλτε όλα τα υλικά σε μια μεσαίου μεγέθους κατσαρόλα και αφήστε τα να βράσουν. Μόλις αρχίσει ο βρασμός, διατηρήστε το μείγμα στη φωτιά για λίγα λεπτά, ώστε οι αρωματικοί υδρατμοί να διαχυθούν στην κουζίνα και τους άλλους χώρους του σπιτιού.

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Καθώς θερμαίνονται, τα τρία υλικά απελευθερώνουν τα αρωματικά συστατικά τους: η δάφνη τα αιθέρια έλαιά της, το γαρίφαλο την ευγενόλη και η κανέλα την κινναμαλδεΰδη, ουσία που της χαρίζει το χαρακτηριστικό, έντονο άρωμά της.

Αφού αφήσετε το μείγμα να κρυώσει, μπορείτε να το αφήσετε για περίπου 20 λεπτά και στη συνέχεια να σουρώσετε το υγρό. Αν θέλετε, μπορείτε να το μεταφέρετε σε ένα μπουκάλι με ψεκαστήρα και να το χρησιμοποιήσετε για να αρωματίσετε τον χώρο.

Τι πρέπει να προσέξετε

Το συγκεκριμένο μείγμα δεν υποκαθιστάτον καλό αερισμό του σπιτιού μετά το μαγείρεμα.

Επιπλέον, όσοι έχουν αλλεργίες ή ευαισθησία σε αρωματικές ουσίες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Η χρήση του συνιστάται σε καλά αεριζόμενους χώρους, ενώ σε περίπτωση ερεθισμού ή δερματικού εξανθήματος θα πρέπει να διακόπτεται.

Καλό είναι, επίσης, να χρησιμοποιείται σκεύος αποκλειστικά για την παρασκευή του μείγματος, καθώς τα αρωματικά συστατικά των υλικών ενδέχεται να παραμείνουν στα τοιχώματά του και να επηρεάσουν τη γεύση των τροφίμων που θα μαγειρευτούν στη συνέχεια.

Με πληροφορίες από lanacion