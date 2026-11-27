Η Γερμανίδα καλλονή σημάδεψε τη μόδα τις δεκαετίας του 1960 και του 1970 και συνεργάστηκε με κορυφαίους σχεδιαστές και φωτογράφους

Το τέλος μιας ξεχωριστής εποχής για τη μόδα σηματοδοτεί ο θάνατος της Βερούσκα, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά μοντέλα της δεκαετίας του 1960 και του 1970, η οποία «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσω Instagram ο πρώην σύντροφός της και φωτογράφος Φράνκο Ρουμπαρτέλι, δημοσιεύοντας ένα παλιό εξώφυλλο με τη φωτογραφία της και ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού.

«Δεν ξέρω πώς να αποχαιρετήσω κάποιον που μόλις είχε επιστρέψει στη ζωή μου. Η ζωή μού επιφύλαξε ένα πικρό δώρο: έπειτα από περισσότερα από πενήντα χρόνια χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα ο ένας για τον άλλον, μου επέτρεψε να επικοινωνήσω ξανά με τη Βερούσκα. Και τώρα, τη στιγμή που εκείνη η πόρτα είχε αρχίσει να ανοίγει, έστω και λίγο, ύστερα από μισό αιώνα, ο άνεμος την έκλεισε ξανά με δύναμη. Έφυγε. Την έχασα ξανά», έγραψε.

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Από την αριστοκρατική καταγωγή στις κορυφαίες πασαρέλες του κόσμου

Γεννημένη ως Βέρα φον Λέντορφ-Στάινορτ στην Ανατολική Πρωσία, σε αριστοκρατική οικογένεια, η Βερούσκα εξελίχθηκε σε μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες της διεθνούς μόδας. Η καριέρα της απογειώθηκε όταν μετακόμισε από το Αμβούργο στη Φλωρεντία, όπου την ανακάλυψε σε ηλικία 20 ετών ο φωτογράφος Ούγκο Μούλας.

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Στο Παρίσι γνώρισε την Αϊλίν Φορντ, επικεφαλής του περίφημου πρακτορείου Ford Models, ενώ στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη. Πολύ γρήγορα έγινε περιζήτητη, κοσμώντας εξώφυλλα διεθνών εκδόσεων της Vogue και του περιοδικού Life. Οι φωτογραφίσεις της πραγματοποιούνταν σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ αποτέλεσε μούσα σπουδαίων φωτογράφων, όπως ο Ρίτσαρντ Άβεντον και ο Ίρβινγκ Πεν.

Η παρουσία της, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στον χώρο της μόδας. Η συμμετοχή της στην ταινία «Blow-Up» του Μικελάντζελο Αντονιόνι το 1966 ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη φήμη της και την καθιέρωσε ως σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

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Ιδιαίτερη υπήρξε η συνεργασία της με τον Ρουμπαρτέλι, με τον οποίο πειραματίστηκε και με την τεχνική του body painting. Οι φωτογραφίες της, στις οποίες το γυμνό σώμα της καλυπτόταν με ζωγραφισμένα μοτίβα που παρέπεμπαν σε δέρμα ζώου, δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά στη Vogue το 1968, προκαλώντας αίσθηση.

Η Βερούσκα παρέμεινε ενεργή στον χώρο της μόδας μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Το 2010 περπάτησε στην πασαρέλα της επίδειξης του Τζάιλς Ντίκον για την άνοιξη του 2011, ενώ το 2017 συμμετείχε στη φωτογράφιση της συλλογής resort 2018 του οίκου Acne Studios.

Ο Ρουμπαρτέλι, αποχαιρετώντας την, έγραψε ότι η Βερούσκα ήταν περισσότερα από ένα σπουδαίο μοντέλο: μια κομψή, ευαίσθητη και γενναία γυναίκα, με ομορφιά που δεν περιοριζόταν στον φακό, αλλά άγγιζε την ψυχή όσων την αντίκριζαν.

«Άνθρωποι σαν τη Βερούσκα δεν μας εγκαταλείπουν ποτέ ολοκληρωτικά. Παραμένουν σε μια φωτογραφία, ένα άρωμα, ένα τραγούδι, σε ένα χαμόγελο», έγραψε.