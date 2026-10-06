Ο μουσικός μίλησε για την εξέλιξη της υγείας και την απόφασή του να αποσύρει τις μηνύσεις που έκανε για την κροτίδα.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για το ατύχημα, τα χειρουργεία και την απόφασή του να αποσύρει τις μηνύσεις που είχε καταθέσει για το περιστατικό.

Ο γνωστός μουσικός μίλησε για την εξέλιξη της υγείας του μετά τον τραυματισμό του, εξηγώντας ότι από το δεξί μάτι έχει διασωθεί το 15% της όρασής του, ενώ πραγματοποίησε την όγδοη επέμβαση για το χέρι του:

«Όλη αυτή η διαδικασία να την περνάς από την αρχή, να κάνεις πάλι επέμβαση στο χέρι σου και να μπεις πάλι στη διαδικασία της αποθεραπείας δεν είναι εύκολο για να περάσει όλο αυτό. Αλλά, εντάξει, συνεχίζουμε. Τις επόμενες ημέρες βγάζω και τα ράμματα και πάμε πάλι πίσω στη δουλειά μας», ανέφερε αρχικά ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Σε δεύτερο χρόνο, ο μουσικός αναφέρθηκε στην υγεία του και την αποκατάσταση του δεξιού του χεριού: «Είχα χάσει τα τρία μου δάχτυλα. Το μεσαίο, τον δείκτη και τον αντίχειρα. Ο γιατρός τότε το πήρε πάνω του και σε πρώτο χρόνο έκανε διπλή εγχείρηση. Με μόσχευμα μου έφτιαξε αντίχειρα… Αν δεν πετύχαινε το μόσχευμα θα έπρεπε να μου κόψουν το χέρι».

Σε ό,τι αφορά την όρασή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος, ανέφερε: «Το μάτι μου το δεξί έχει πάθει τεράστια ζημιά. Είμαστε περίπου στο 15- 20% που βλέπουμε, 15% νομίζω. Το γλιτώσαμε και αυτό στο τσακ γιατί ήταν να προσθέσουμε γυάλινο μάτι».

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Ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε στην απόφασή του να αποσύρει τις μηνύσεις

Λίγο καιρό μετά από τον τραυματισμό του, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε καταθέσει ορισμένες μηνύσεις, τις οποίες και αποφάσισε να αποσύρει. Όπως εξήγησε έπειτα από αυτή την απόφαση είναι πλέον πολύ πιο ήρεμος:

«Επειδή δεν θεωρώ ότι είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει πώς πρέπει να τιμωρηθεί κάποιος σε αυτή τη ζωή, θεώρησα και θέλησα να κάνω πίσω σε όλο αυτό. Πήρα πίσω τις μηνύσεις μου και έτσι, από το Πάσχα και έπειτα έχω βρει την ηρεμία μου».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο μουσικός αναφέρθηκε στη σχέση του με την πρώην σύζυγό του: «Όταν χωρίζεις με έναν άνθρωπο, και μάλιστα από μία μακροχρόνια σχέση, δεν είναι εύκολο… Πάντα χωρίζουμε για να είμαστε καλύτερα… Νομίζω τα παιδιά μας, γενικά από όλους του γονείς, αυτό που θέλουν, νομίζω ότι είναι το να τους βλέπουν ευτυχισμένους. Γιατί αν είναι ευτυχισμένοι οι γονείς είναι και αυτά».

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