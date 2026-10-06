Η αμηχανία της ηθοποιού στον αέρα του «Happy Day».

Αιφνιδιάστηκε η Κατερίνα Γερονικολού με την ατάκα της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον αέρα της εκπομπής «Happy Day», όταν στο τραπέζι της συζήτησης ήρθε η επικείμενη συνάντηση του Γιάννη Τσιμιτσέλη με τον Δημήτρη Ουγγαρέζου.

Η ηθοποιός, το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Οι δύο γυναίκες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκαν στην καθημερινότητα, αλλά και στην προσωπική ζωή της ηθοποιού. Ωστόσο τα τελευταία λεπτά της συνέντευξης εκτυλίχθηκε ένας σύντομος διάλογος που φαίνεται να έφερε σε αμηχανία και προ εκπλήξεως την Κατερίνα Γερονικολού.

Η αντίδραση της Κατερίνας Γερονικολού

Πιο συγκεκριμένα, πριν από μερικές ημέρες, ο Γιώργος Λιάγκας είχε αναφέρει στην εκπομπή «Το πρωινό», ότι επρόκειτο να έρθει για συνέντευξη ο Γιάννης Τσιμτσέλης. Ο παρουσιαστής είχε εκφράσει την επιθυμία του να υπάρξει συμφιλίωση μεταξύ του ηθοποιού και του συναδέλφου του, Δημήτρη Ουγγαρέζου, με τον δεύτερο να φαίνεται αντίθετος σε αυτή την προοπτική.

«Ο Λιάγκας είδα προχθές που είπε… και ο Ουγγαρέζος δεν θέλει να τα βρει με τον Τσιμιτσέλη», ανέφερε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

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Η Κατερίνα Γερονικολού από την πλευρά της, αιφνιδιάστηκε, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι ο σύντροφός της αναμένεται να βρεθεί στο «Πρωινό» για να παραχωρήσει συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα: «Αλήθεια; Δεν το είδα… Και θα πάει ο Γιάννης».

Τέλος, η παρουσιάστρια, αναρωτήθηκε σχετικά με το αν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η συμφιλίωση on air, λέγοντας: «Θα τα βρουν στον αέρα;».

«Δεν μας το είπε κανείς. Ωραία. Οπότε έχουμε να δούμε τηλεοπτικό παρασκήνιο…», σχολίασε με χιούμορ η Κατερίνα Γερονικολού λίγο πριν αποχωρήσει από το πλατό.

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Η σχέση του Γιάννη Τσιμιτσέλη και του Δημήτρη Ουγγαρέζου φαίνεται να πέρασε κρίση κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τηλεοπτικής σεζόν, όταν ο δεύτερος είχε ασκήσει κριτική στην επαγγελματική επιλογή του ηθοποιού να παρουσιάσει την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».