Τραυματίστηκε στο ματς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.

Οι αρχικοί φόβοι επιβεβαιώθηκαν και ο Ολυμπιακός «χάνει» τον Σαντιάγο Έσε για τουλάχιστον έξι εβδομάδες, μετά τον τραυματισμό του στο ματς με τον ΠΑΟΚ (1-1) την Κυριακή (8/11).

Ο Αργεντινός μέσος τραυματίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν δέχθηκε χτύπημα στο γόνατο και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αναγκάστηκε να τον αντικαταστήσει στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης.

Μετά τη λήξη του ματς, ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού, Χρήστος Θέος, έκανε λόγο για κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, εκτίμηση που επιβεβαίωσε η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Έσε τη Δευτέρα.

Ήδη, ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής έχει ξεκινήσει θεραπεία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αλλά υπολογίζεται ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον έξι εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα τον έχουν στη διάθεσή τους για τουλάχιστον πέντε ματς της Super League, δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο.

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