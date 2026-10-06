Η ερμηνεύτρια μίλησε για την audition του γιου της, Μπάμπη Λαζαρίδη, στο GNTM.

Ο μεγαλύτερος γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπης Λαζαρίδης, έκανε τη δική του προσπάθεια στις auditions του GNTM 7, με την Μπέττυ Μαγγίρα να τον αναγνωρίζει από τα πρώτα δευτερόλεπτα της παρουσίας του στην πασαρέλα.

Ο νεαρός, αν και έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, «δίχασε» τους κριτές και δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Ο Άγγελος Μπράτης, μάλιστα, είχε εστίασε στο τατουάζ που κοσμεί το χέρι του, σημειώνοντας ότι το μέγεθός του μπορεί να σταθεί ιδιαίτερα περιοριστικό για τις δοκιμασίες και τις απαιτήσεις του GNTM.

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης ευχαρίστησε χαμογελαστός τους κριτές και αποχώρησε από το πλατό.

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Λίγες ημέρες μετά από την προβολή της audition του, η μητέρα του Αγγελική Ηλιάδη, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», εστιάζοντας στην προσπάθεια του γιου της.

«Καμάρωσα τον γιο μου στο GNTM»

Αρχικά, η γνωστή ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στα δικά της συναισθήματα, δηλώνοντας ότι παρακολούθησε την προσπάθεια του γιου της: «Βέβαια είδα την συμμετοχή του. Τον καμάρωσα, βέβαια, μανούλα του είμαι, αν και ήμουν ενημερωμένη από πριν, γιατί οι auditions έγιναν πολύ νωρίς το καλοκαίρι. Ήμουν ενημερωμένη για το πώς ένιωσε και πώς ήταν».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Αγγελική Ηλιάδη ρωτήθηκε για την κριτική που ασκήθηκε στον γιο της και για το αν στεναχωρήθηκε που ο Μπάμπης δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού:

«Από τη στιγμή που το συνειδητοποίησε και ο ίδιος ότι δεν ήταν όπως θα έπρεπε, όπως ξέρει ο ίδιος τον εαυτό του… Όλα καλά. Ένα ‘όχι’ δεν σημαίνει κάτι και συνεχίζει να προσπαθεί να κάνει αυτό που του αρέσει».

Τέλος, αναφέρθηκε στον λόγο για τον οποίο δεν βρέθηκε στα παρασκήνια του GNTM:

«Το ήθελα πάρα πολύ (σ.σ να είναι στις auditions), αν και δούλευα εκείνη την ημέρα εκτός Αθήνας. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω μαζί του, όχι για να μπω στο πλατό, προς Θεού, για να είμαι εκεί σε μία ακρούλα, να τον στηρίζω, να του δώσω δύναμη. Δεν ήθελε όμως, γιατί ίσως να θεωρούσε στο μυαλό του ότι υπήρχε μία περίπτωση να τον περάσουν οι κριτές λόγω εμού», κατέληξε η Αγγελική Ηλιάδη.

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