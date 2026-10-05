Οι φωτογραφίσεις που ξεχώρισαν.

Το Bootcamp του GNTM 7, είναι γεγονός και τα νέα επίδοξα μοντέλα δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό διεκδικώντας μία θέση στο σπίτι του φετινού διαγωνισμού.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί ήταν εκείνη που υποδέχθηκε τα επίδοξα μοντέλα στην πρώτη δοκιμασία της σεζόν, χαρίζοντάς τους τις συμβουλές της, την ίδια ώρα που εξηγούσε με τον δικό της, μοναδικό τρόπο, τις απαιτήσεις της σεζόν.

Η ίδια, ζήτησε από τα μοντέλα να έρχονται χωρίς μακιγιάζ, με καθημερινά ρούχα και χωρίς περίτεχνα χτενίσματα, καθώς όλες οι προετοιμασίες θα πραγματοποιούνται πριν από κάθε δοκιμασία από τους ειδικούς.

{https://www.instagram.com/p/DeH5a6URO1b/?hl=el}

Παράλληλα, τους εξήγησε το concept της πρώτης δοκιμασίας. Σκοπός είναι να κερδίσουν το απόλυτο κλικ μπαίνοντας στον ρόλο ενός… εργάτη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από τα μοντέλα που πόζαραν μέχρι στιγμής, άλλοι ξεχώρισαν για καλό και άλλοι… λύγισαν μπροστά στην κάμερα.

{https://www.instagram.com/p/DeH4oRRxTzY/?hl=el}

GNTM 7: Ο Ακύλλας που «κέρδισε» τις εντυπώσεις

Ο Ακύλλας ήταν ο πρώτος που πόζαρε μπροστά στον φακό και κρατώντας το κομπρεσέρ κατάφερε να «κλέψει» τις εντυπώσεις.

Ο διαγωνιζόμενος, άλλαξε αρκετές πόζες, την ίδια ώρα που άκουγε με προσοχή τις συμβουλές του φωτογράφου του.

Από την πλευρά των κριτών, ακούγονταν θετικά σχόλια, κρίνοντας κάθε φορά τις διαφορετικές του πόζες.

{https://www.youtube.com/watch?v=vR3VkE4GVHM&list=PLCg0cLoEdHTzYyrycg4xbJEzdt5Ww3EYr&index=3}

GNTM 7: Η Αναστάζια, το «Next top model» και τα κλάματα της Σταυρούλας

Στη συνέχεια, η Αναστάζια μπήκε με δυναμισμό μέσα στο σετ, την ίδια ώρα που δεν δίστασε να πειραματιστεί, να αλλάξει πόζες και να βουτήξει στο νερό, δημιουργώντας την κατάλληλη αντανάκλαση.

Βγαίνοντας από το σετ, με αυτοπεποίθηση δήλωσε ότι έχει σίγουρα λήψη αν και περίμενε περισσότερα από τον εαυτό της.

Στην κάμερα ωστόσο, ανέφερε με βεβαιότητα: «Θα είμαι το επόμενο Next top model, είμαι σίγουρη γι’ αυτό… Δεν έχω δώσει ακόμη το 100% μου…».

{https://www.youtube.com/watch?v=yzB90SG35fk&list=PLCg0cLoEdHTzYyrycg4xbJEzdt5Ww3EYr&index=2}

Λίγη ώρα αργότερα, μπροστά από τον φακό βρέθηκε η Σταυρούλα Μ., η διαγωνιζόμενη που αρχικά έδειχνε σιγουριά για τον εαυτό της.

Το επίδοξο μοντέλο, προσπάθησε να ποζάρει με αυτοπεποίθηση, όμως τόσο οι κριτές, όσο και ο φωτογράφος, κατάλαβαν ότι η Σταυρούλα δεν έδωσε τον καλύτερό της εαυτό.

Η ίδια, μιλώντας στην κάμερα του show «λύγισε» και μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ανέφερε: «Σήμερα ήταν μία καταστροφή η ημέρα… Ήμουν μπλοκαρισμένη και άκουγα σχόλια και μετά παύσεις… και τα σχόλια δεν ήταν καλά».

«Δεν νιώθω ότι με βοήθησαν», ακούστηκε να λέει σε άλλες διαγωνιζόμενες.

{https://www.youtube.com/watch?v=mPwhkknXIJk&list=PLCg0cLoEdHTzYyrycg4xbJEzdt5Ww3EYr&index=1}