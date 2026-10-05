Το Bootcamp του GNTM 7, είναι γεγονός! Οι δοκιμασίες, τα μοντέλα και οι κριτές.

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκαν οι auditions του GNTM 7, και απόψε, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ξεκίνησε το bootcamp, με τα μοντέλα να δίνουν το «παρών» στα Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά για να διεκδικήσουν τη θέση τους στο σπίτι.

Οι διαγωνιζόμενοι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν καλούνται τώρα να αναμετρηθούν σε δύο υψηλών απαιτήσεων δοκιμασίες, διεκδικώντας μία θέση στον διαγωνισμό.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί ήταν εκείνη που υποδέχθηκε τα επίδοξα μοντέλα στην πρώτη δοκιμασία της σεζόν, χαρίζοντάς τους τις συμβουλές της, την ίδια ώρα που εξηγούσε με τον δικό της, μοναδικό τρόπο, τις απαιτήσεις της σεζόν.

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Συγκεκριμένα, η Ζενεβιέβ, ζήτησε από τα μοντέλα να έρχονται χωρίς μακιγιάζ, με καθημερινά ρούχα και χωρίς περίτεχνα χτενίσματα, καθώς όλες οι προετοιμασίες θα πραγματοποιούνται πριν από κάθε δοκιμασία από τους ειδικούς.

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Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα μοντέλα, δεν έδωσαν την απαιτούμενη προσοχή στα λεγόμενά της, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μία ολιγόλεπτη ένταση.

Ουσιαστικά, η Ζεν, ζήτησε να μην γίνονται αλλαγές στην εμφάνιση των μοντέλων μετά από την απαραίτητη προετοιμασία.

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GNTM 7: Η πρώτη δοκιμασία του bootcamp

Με φόντο το βιομηχανικό σκηνικό των Ναυπηγείων του Σκαραμαγκά, οι συμμετέχοντες καλούνται να μπουν στον ρόλο του «εργάτη» και να φωτογραφηθούν «χτίζοντας» την δική του πορεία στον διαγωνισμό και όχι μόνο.

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Τα μοντέλα, φτάνοντας στο σημείο αντίκρισαν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, τα κράνη και τα εργαλεία, με τη Ζενεβιέβ να κάνει ένα σύντομο γκάλοπ προκειμένου να εντοπίσει το ποιοι είναι αυτοί που έχουν οικειότητα με τις χειρονακτικές εργασίες.

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GNTM 7: Οι πρώτες κόντρες της σεζόν

Αν και οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν περάσει ακόμη τις απαιτούμενες δοκιμασίες του bootcamp, ώστε να γνωρίζουν το ποιοι είναι αυτοί που διεκδικούν και επίσημα τον τίτλο, οι πρώτες «κόντρες» έκαναν την εμφάνισή τους.

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