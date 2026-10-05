Το «The 2Night Show» κάνει πρεμιέρα απόψε τα μεσάνυχτα στον ΑΝΤ1.

Απόψε, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 24:00 στο πρώτο «The 2Night Show» της χρονιάς ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται για πρώτη φορά στην εκπομπή την αντισυμβατική Κλέλια Ρένεση, η οποία φέτος πρωταγωνιστεί στην καθηλωτική σειρά «Ντέρτι» του ΑΝΤ1.

Η αγαπημένη ηθοποιός ανοίγει την καρδιά της και μοιράζεται τη δική της φιλοσοφία για τη ζωή. Η ίδια ξεκαθαρίζει πως δεν χωράει σε καλούπια και αποκαλύπτει γιατί από μικρή δεν της άρεσαν οι κανόνες και οι περιορισμοί.

Στη συνέχεια, θυμάται τα φοιτητικά της χρόνια στην Ιταλία, όταν σπούδαζε Ιατρική και εξηγεί γιατί τα παράτησε για να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Απαντά για τη σημασία που έχει για εκείνη η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, ενώ περιγράφει πώς βιώνει τη μητρότητα. Παράλληλα, παίρνει θέση για το κρίσιμο ζήτημα της βίας κατά των γυναικών και αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο διώχνει την τοξικότητα από την καθημερινότητά της.

Η Κλέλια Ρένεση, εξηγεί, ακόμη, τον λόγο για τον οποίο απέχει συνειδητά τα τελευταία χρόνια από το θέατρο, ενώ αναφέρεται με ενθουσιασμό στον ρόλο της Ξένιας που υποδύεται στη σειρά «Ντέρτι». Δικαιολογεί απόλυτα τις σκληρές επιλογές της ηρωίδας της και ξεκαθαρίζει πως η ίδια, σε αντίθεση με τον ρόλο, δεν θα μπορούσε ποτέ να απαρνηθεί τη μονάκριβη κόρη της.

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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο αποψινό «The 2Night Show» και τον Γιάννη Κατινάκη. Ο δημοφιλής ηθοποιός, stand-up κωμικός, αλλά και ραδιοφωνικός παραγωγός του «ΡΥΘΜΟΣ 94.9» ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται όσα τον απασχολούν με το δικό του ιδιαίτερο χιούμορ. Για ποιο λόγο χρειάστηκε να κοπιάσει σκληρά στη ζωή του;

Γιατί επιλέγει να φεύγει, όταν τα πράγματα τον δυσκολεύουν; Στη συνέχεια, θυμάται τα εφηβικά του χρόνια και περιγράφει το bullying που δέχτηκε, καθώς και την αμέτοχη στάση των καθηγητών του που τον πλήγωνε βαθιά. Εξηγεί πώς κατάφερε να νικήσει τις ενοχές που τον βάρυναν από μικρό παιδί και να νιώσει επιτέλους ελεύθερος μέσα από την υποκριτική.

Παράλληλα, μιλάει με θάρρος για την ομοφοβία, που αντιμετωπίζει ακόμα και σήμερα στους δρόμους. Σχολιάζει όσους μετέτρεψαν μια θρησκεία αγάπης σε κήρυγμα μίσους και τονίζει πως ο Θεός δεν απορρίπτει κανένα πλάσμα του.

Κλείνοντας, ο Γιάννης Κατινάκης αναφέρεται με ενθουσιασμό στην καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή του στον «ΡΥΘΜΟ 94.9» και ξεκαθαρίζει πως το μόνο που θέλει είναι να χαμογελούν οι ακροατές του. Τέλος, παίζει με τον Γρηγόρη δύο παιχνίδια και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό… αφού κάποιος δεν ξέρει να χάνει και κάποιος άλλος δεν ξέρει τι τον περιμένει!

Για 11η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Πρεμιέρα απόψε, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 24:00 στον ΑΝΤ1.