Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» έρχεται σε νέο ραντεβού από σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Η Λευκή επέστρεψε αποφασισμένη να εκδικηθεί τους Αρβανιταίους.

Μπήκε στο αρχοντικό τους, έκρυψε την πραγματική τους ταυτότητα και τις πραγματικές της προθέσεις, και ορκίστηκε να τους καταστρέψει έναν-έναν, αφήνοντας τελευταίο τον Μάρκο.

Μόνο που τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Η φωτιά στις αποθήκες θα τη φέρει αντιμέτωπη με τον θάνατο και θα γίνει η αφορμή για να αρχίσουν να αποκαλύπτονται αλήθειες που κανείς δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει. Ο Μάρκος θα βρεθεί μπροστά σε στοιχεία που κλονίζουν όσα ήξερε για την ίδια του την οικογένεια, ενώ η Λευκή θα μάθει ποιος ήταν πραγματικά εκείνος που την καταδίκασε να πεθάνει αβοήθητη.

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Την ίδια στιγμή, ο Σκλίβας βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ανελέητου κυνηγητού, η Μαριγώ είναι αποφασισμένη να προστατεύσει την οικογένειά της με κάθε κόστος και πρόσωπα από το παρελθόν αρχίζουν να συνδέονται με τρόπους που κανείς δεν είχε φανταστεί.

Κι ενώ ο κλοιός γύρω από τη Λευκή στενεύει, ο Μάρκος της κάνει μια πρόταση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

Μπορεί η Λευκή να συνεχίσει την εκδίκησή της όταν ο έρωτας μπαίνει ανάμεσα σε εκείνη και το σχέδιό της;

Τι θα κάνει ο Μάρκος, όταν ανακαλύψει μέχρι πού είναι ικανή να φτάσει η ίδια του η οικογένεια;

Ποιος γνωρίζει την αλήθεια για όσα συνέβησαν πριν από 15 χρόνια, και γιατί κάποιοι φοβούνται τόσο πολύ μήπως αποκαλυφθεί;

Τι θα συμβεί όταν αποκαλυφθεί το πραγματικό παρελθόν της Λευκής;

Στο «Κρίνο και Αγκάθι», κάθε αλήθεια που έρχεται στο φως γεννά έναν νέο κίνδυνο. Και στην Πλατανιά, το παρελθόν δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη…

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«Κρίνο και Αγκάθι»: Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00

Ο Σκλίβας μετανιωμένος σώζει τη Λευκή από τη φωτιά στην αποθήκη των Αρβανιταίων και, πριν εξαφανιστεί, της αποκαλύπτει πως αυτός που την κλείδωσε μέσα για να πεθάνει αβοήθητη ήταν ο Θωμάς.

Στο μεταξύ, οι καμπάνες ξεσηκώνουν όλο το χωριό. Ο Μάρκος βρίσκει τη Λευκή ημιλιπόθυμη και τη μεταφέρει στην κλινική, ενώ ο Θωμάς, διαλυμένος από τις τύψεις, κρύβεται στο αρχοντικό, με τη Μαριγώ να αναλαμβάνει να τον προστατεύσει.

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Καθώς η χωροφυλακή επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στον Σκλίβα και η Φρόσω αγωνιά για τον γιο της, ο Παναγής αρχίζει να υποψιάζεται πως όντως μπορεί να εμπλέκονται οι γιοι του στον θάνατο του ξυλέμπορα.Η Λευκή από την άλλη αρνείται να εμπιστευτεί τον Μάρκο και συγκρούεται μαζί του για τη μάνα και τον αδελφό του, ενώ η Δέσποινα κατορθώνει πάλι να τρυπώσει και να τη δει, τη στιγμή που η Μαριγώ αποφασίζει να κάνει ακριβώς το ίδιο.

Κι ενώ μια συνάντηση μεταξύ Γεροδήμου και Λαμπρινής δείχνει πως μοιράζονται ένα άγνωστο σε μας παρελθόν, ο Μάρκος, καθοδηγημένος από τον Μήτρο, βρίσκει τον Σκλίβα και του ορμά. Εκείνος, όμως, του αποκαλύπτει αλήθειες που δεν μπορεί και δεν θέλει να ακούσει…