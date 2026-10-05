Η αγαπημένη συνήθεια όλης της οικογένειας επιστρέφει με νέα καθημερινά επεισόδια από απόψε, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 20:00 και κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στον ΑΝΤ1.

Το δημοφιλέστερο παιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης, το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, επιστρέφει ακόμα πιο συναρπαστικό με ολοκαίνουργια επεισόδια γεμάτα σασπένς, διασκέδαση και γνώσεις για μικρούς και μεγάλους!

Από απόψε, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, νέοι παίκτες παίρνουν θέση στην πιο διάσημη καρέκλα απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και δοκιμάζουν τις γνώσεις, την ψυχραιμία και τη στρατηγική τους σε μία συναρπαστική διαδρομή 15 ερωτήσεων.

Με συμμάχους τις 4 πολύτιμες βοήθειες, κάθε σωστή απάντηση τους φέρνει πιο κοντά στον απόλυτο στόχο: το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ!

Η αγωνία κορυφώνεται σε κάθε βήμα, καθώς κάθε ερώτηση μπορεί να είναι αυτή που θα αλλάξει τη ζωή τους.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τη μοναδική του αμεσότητα, το ανεξάντλητο χιούμορ και τη ζεστασιά του, δημιουργεί μια ξεχωριστή σύνδεση με τους παίκτες, αναδεικνύοντας όχι μόνο τις γνώσεις τους, αλλά και τις προσωπικότητες, τις ιστορίες και τους στόχους τους. Γιατί στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» κάθε παίκτης έχει τη δική του διαδρομή.

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Άλλος έρχεται για την πρόκληση, άλλος για την εμπειρία, άλλος για να δοκιμάσει όριά του. Όλοι, όμως, διεκδικούν το όνειρο των 100.000 ευρώ!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνει το σύνθημα, το παιχνίδι ξεκινά και κάθε επεισόδιο είναι μία μοναδική εμπειρία.

Ετοιμαστείτε για μοναδικά απογεύματα γεμάτα αγωνία, χιούμορ, μεγάλες διεκδικήσεις κερδών και στιγμές που θα μας συνεπάρουν.

Πάμε να παίξουμε!