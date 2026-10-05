Τι απάντησε για τα ονόματα που ακούγονται ότι θα είναι στην ομάδα της.

Λίγο πριν ξεκινήσει τη νέα της εκπομπή στη ζώνη του Σαββατοκύριακου του Ant1, η Φαίη Σκορδά μίλησε για τις σχέσεις που κρατά με τους ανθρώπους που έχει συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια.

«Αισθάνομαι πολύ όμορφα, γιατί γενικά εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που μένω στους τίτλους, μένω στις ανθρώπινες σχέσεις, οπότε άνθρωποι του ΑΝΤ1 συνέχιζαν να είναι φίλοι μου. Συνεχίζαμε να κάνουμε παρέα, συνεχίζαμε να μιλάμε, γιατί ήμουν εκεί πάρα πολλά χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει βεβαίως και με τις υπόλοιπες συνεργασίες», είπε η παρουσιάστρια στην εκπομπή Πρώτος καφές με τη Ζήνα.

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