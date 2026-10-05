Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει στο Mega και η Αγγελική Νικολούλη ετοιμάζεται «γράψει» τη 32η σεζόν της εκπομπής.

Η Αγγελική Νικολούλη για 32η σεζόν επιστρέφει στο τηλεοπτικό της πόστο με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και σκοπό να φωτίσει καλά κρυμμένα μυστικά και να φέρει στο προσκήνιο υποθέσεις που απασχολούν.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, που έχει συνδέσει το όνομά της με την έρευνα και το αστυνομικό ρεπορτάζ, ετοιμάζεται να επιστρέψει στους τηλεοπτικούς δέκτες, συνεχίζοντας για μία ακόμη χρονιά την πολυετή πορεία της μέσα από μία από τις μακροβιότερες και επιτυχημένες εκπομπές της μικρής οθόνης.

Το «Φως στο Τούνελ» ετοιμάζεται να επιστρέψει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 23:20, για την 32η σεζόν του και η Αγγελική Νικολούλη στέλνει το δικό της μήνυμα λίγο πριν από την μεγάλη πρεμιέρα στο Mega.

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«Το μεγάλο ραντεβού για την 32η τηλεοπτική χρονιά του ‘Τούνελ’ ξέρετε πότε είναι; Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 23:20 το βράδυ. Θα βρεθούμε όλοι πάλι μια μεγάλη παρέα και θα ξεκινήσουμε την βαθιά έρευνα για να ανάψουμε το φως και να διαλύσουμε ό,τι σκοτάδι υπάρχει στην κοινωνία. Να μη λείπει, λοιπόν, κανείς την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου».

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Τα πρώτα σύντομα τρέιλερ της εκπομπής, χαρίζουν στους τηλεθεατές μία σύντομη γεύση από τα όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν και η Αγγελική Νικολούλη δείχνει έτοιμη να επανέλθει στο τηλεοπτικό της πόστο για 32η σεζόν.

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