Ανοιξιάτικη ζέστη με αφρικανική σκόνη και θυελλώδεις νοτιάδες φέρνει η Παρασκευή.

Ανοιξιάτικο σκηνικό στο θερμόμετρο φέρνουν οι νοτιάδες, οι οποίοι όμως συνοδεύονται από υγρασία, ομίχλες και αφρικανική σκόνη - αρχικά σε μικρές ποσότητες στα δυτικά και βόρεια, και σταδιακά πιο έντονα στα νότια της χώρας.

Πιο αναλυτικά, για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε παροδικές νεφώσεις, με λίγες τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, φτάνοντας τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα αγγίξει τοπικά και τους 25. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ, και στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8.

Στην Αττική θα έχουμε συννεφιά και τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα, με ισχυρούς νοτιάδες 6 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα ψιχαλίσει λίγο το ξημέρωμα, αλλά γρήγορα θα βγει ήλιος, με τον υδράργυρο από 16 έως 24 βαθμούς και τους ανέμους στα 4 με 6 μποφόρ να πέφτουν από το απόγευμα.