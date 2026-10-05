«Το σόι σου», ένα απολαυστικό επεισόδιο απόψε στις 21:00.
Βαγγέλης και Χαρούλα αποφασίζουν να μοιράσουν την περιουσία τους στα παιδιά τους και ακολουθεί πραγματικό πανδαιμόνιο!
«Άλλος αντί άλλου»
Η Χαρούλα αποφασίζει να μοιράσουν με το Βαγγέλη την περιουσία τους στα παιδιά τους. Τους καλούν όλους σπίτι και ακολουθεί το αναμενόμενο: πανδαιμόνιο!
Δεν συμφωνούν με τίποτα για το πώς θα γίνει το μοίρασμα! Η Σάντρα παρατηρεί για άλλη μια φορά το πόσο δεν αλλάζουν οι δικοί της. Και όταν αποκοιμιέται, βλέπει ένα όνειρο αλλόκοτο.
Πώς θα ήταν αν ο Σάββας και η Λυδία αντάλλασσαν χαρακτήρα με το Διονύση και την Αλίνα;
{https://www.youtube.com/watch?v=KoWQvzX2-5o}
Αν ο Χαμπέας φερόταν σαν τον Μιχάλη και τούμπαλιν; Αν η Μπέλα έμοιαζε στη Χαρούλα κι αντιστρόφως; Η Σάντρα ξυπνά φρικαρισμένη και η οικογένειά της ακόμα τσακώνεται για τα κληρονομικά.
Μήπως είναι ώρα να τους βάλει στη θέση τους; Μήπως υπάρχει λόγος που καθένας είναι όπως είναι; Και τελικά τι θα γίνει με την κληρονομιά;
Ο Χαμπέας και η διαθήκη του
{https://www.youtube.com/watch?v=WsWAGxjSfH4}
Ποιος στεναχώρησε τον παππού Βαγγέλη;
{https://www.youtube.com/watch?v=J0O5--9JUQY}
Το «δράμα» της Μπέλας
{https://www.youtube.com/watch?v=hQGVhro8bvE}