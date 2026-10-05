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Βαγγέλης και Χαρούλα αποφασίζουν να μοιράσουν την περιουσία τους.

«Το σόι σου», ένα απολαυστικό επεισόδιο απόψε στις 21:00.

Βαγγέλης και Χαρούλα αποφασίζουν να μοιράσουν την περιουσία τους στα παιδιά τους και ακολουθεί πραγματικό πανδαιμόνιο!

«Άλλος αντί άλλου»

Η Χαρούλα αποφασίζει να μοιράσουν με το Βαγγέλη την περιουσία τους στα παιδιά τους. Τους καλούν όλους σπίτι και ακολουθεί το αναμενόμενο: πανδαιμόνιο!

Δεν συμφωνούν με τίποτα για το πώς θα γίνει το μοίρασμα! Η Σάντρα παρατηρεί για άλλη μια φορά το πόσο δεν αλλάζουν οι δικοί της. Και όταν αποκοιμιέται, βλέπει ένα όνειρο αλλόκοτο.

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Πώς θα ήταν αν ο Σάββας και η Λυδία αντάλλασσαν χαρακτήρα με το Διονύση και την Αλίνα;

{https://www.youtube.com/watch?v=KoWQvzX2-5o}

Αν ο Χαμπέας φερόταν σαν τον Μιχάλη και τούμπαλιν; Αν η Μπέλα έμοιαζε στη Χαρούλα κι αντιστρόφως; Η Σάντρα ξυπνά φρικαρισμένη και η οικογένειά της ακόμα τσακώνεται για τα κληρονομικά.

Μήπως είναι ώρα να τους βάλει στη θέση τους; Μήπως υπάρχει λόγος που καθένας είναι όπως είναι; Και τελικά τι θα γίνει με την κληρονομιά;

Ο Χαμπέας και η διαθήκη του

{https://www.youtube.com/watch?v=WsWAGxjSfH4}

Ποιος στεναχώρησε τον παππού Βαγγέλη;

{https://www.youtube.com/watch?v=J0O5--9JUQY}

Το «δράμα» της Μπέλας

{https://www.youtube.com/watch?v=hQGVhro8bvE}