Έγραψαν ιστορία οι Έλληνες μαθητές στην Αστρονομία – Στην κορυφή ο Μάριος Κουτσός!

Μια σπουδαία διεθνή επιτυχία σημείωσε η ελληνική μαθητική αποστολή στην 5η Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας – Αστροφυσικής Νέων, η οποία πραγματοποιήθηκε από την 1η έως τις 8 Νοεμβρίου στην πόλη Ubon Ratchathani της Ταϊλάνδης. Η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά τέσσερα μετάλλια, ένα χρυσό, δύο ασημένια και ένα χάλκινο, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας και τις επιστημονικές δυνατότητες των μαθητών της.

Τη μεγαλύτερη διάκριση πέτυχε ο Μάριος Κουτσός, μαθητής του Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, σημειώνοντας μια ιστορική πρωτιά για την Ελλάδα, καθώς πρόκειται για το πρώτο χρυσό μετάλλιο της χώρας στις Ολυμπιάδες Αστρονομίας – Αστροφυσικής.

Τα δύο ασημένια μετάλλια απέσπασαν ο Νίκος Καγιάννης, μαθητής του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Βόλου, και ο Γεώργιος Ταξιάρχης Τσιμπώνης, μαθητής του Πρότυπου Γυμνασίου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Χάρης Γιαννακόπουλος, μαθητής του Βαρβακείου Πρότυπου Γυμνασίου. Στην πενταμελή ελληνική αποστολή συμμετείχε επίσης ο Μάνος Κύρκας, μαθητής του Πρότυπου Γυμνασίου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

Την ελληνική αποστολή συνόδευσαν η Κρινιώ Μαρούδα, διδάκτορας Φυσικής του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας και μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και η Νεφέλη Σακελλιάδου, φυσικός και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων του ΕΚΠΑ. Να σημειωθεί ότι η Κρινιώ Μαρούδα υπήρξε και η ίδια Ολυμπιονίκης Αστρονομίας – Αστροφυσικής, ενώ και οι δύο αρχηγοί της αποστολής είχαν ενεργό συμμετοχή στην πολύμηνη προετοιμασία των μαθητών, μέσα από διαδικτυακά μαθήματα. Στην προετοιμασία συνέβαλαν επίσης παλαιοί Ολυμπιονίκες, φοιτητές ελληνικών Πανεπιστημίων, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και διδάκτορες.

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Συμμετοχές από 25 χώρες και ιδιαίτερα απαιτητικά θέματα

Στην 5η Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας – Αστροφυσικής Νέων συμμετείχαν 25 χώρες από την Ευρώπη, την Ασία, την Ωκεανία και τη Βόρεια και Νότια Αμερική, με περισσότερους από 100 μαθητές.

Η φετινή διοργάνωση σημείωσε νέο ρεκόρ συμμετοχών, γεγονός που αποτυπώνει την αυξανόμενη διεθνή απήχηση του θεσμού. Τα θέματα του διαγωνισμού χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα δύσκολα, καθώς ακόμη και η μαθήτρια από την Τσεχία που αναδείχθηκε απόλυτη νικήτρια (Absolute Winner) κατάφερε να επιλύσει το 70% των θεμάτων.

Η ελληνική ομάδα επιλέχθηκε μέσα από τις τέσσερις φάσεις του 31ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Αστρονομίας, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 300 μαθητές από όλη την Ελλάδα. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία παρέχεται εδώ και 30 χρόνια.