Πόσοι και ποιοι θα μπουν στο σπίτι του GNTM 7;

Στο χθεσινό επεισόδιο του GNTM 7 (Δευτέρα 5/10) οι διαγωνιζόμενοι που κατάφεραν να περάσουν στο Bootcamp φωτογραφήθηκαν ως «εργάτες ναυπηγείου» και κάποιοι ξεχώρισαν: η Anastazja, η Σταυρούλα, ο Χρήστος, η Παναγιώτα και ο Ακύλλας ήταν τα πέντε μοντέλα με τις καλύτερες φωτογραφίες.

Για εννέα μοντέλα, που είχαν τις πιο αδύναμες λήψεις, το ταξίδι τους στο GNTM 7 έφτασε στο τέλος του.

Όσοι κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση περπάτησαν σε μία εντυπωσιακή πασαρέλα, με λαμπερούς καλεσμένους και έβαλαν τα δυνατά τους για να αναδείξουν τον πιο high fashion εαυτό τους, ένα μόλις βήμα πριν από τις τελικές αποφάσεις.

Απόψε, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, έφτασε η μεγάλη στιγμή για να μάθουμε πόσοι και ποιοι θα πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για το σπίτι του GNTM 7!

Η είσοδος των διαγωνιζόμενων στο σπίτι είναι γεμάτη ενθουσιασμό, βουτιές στην πισίνα, αλλά και… παρεξηγήσεις, αφού καλούνται από την πρώτη κιόλας στιγμή να κρατήσουν τις ισορροπίες, καθώς η πρώτη μέρα της συγκατοίκησης αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση.

Λίγο αργότερα, τα μοντέλα λαμβάνουν ένα γράμμα, που τους ανακοινώνει ότι θα πρέπει να χωριστούν σε ζευγάρια. Ποιοι θα κινηθούν στρατηγικά και ποιοι θα επιλέξουν με κριτήριο τις παρέες τους; Ένα μοντέλο που ξεχώρισε στο Bootcamp έχει κερδίσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Όλοι περιμένουν με αγωνία να μάθουν ποιο είναι αυτό, αλλά και πώς θα επιλέξει να το χρησιμοποιήσει.

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Την επόμενη ημέρα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ζενεβιέβ Μαζαρί περιμένουν τους διαγωνιζόμενους του GNTM 7 σε μια στοά στο κέντρο της Αθήνας, όπου έχει στηθεί ένα πολύ… ιδιαίτερο σετ. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα κρεβάτι τοποθετημένο στο κέντρο της πόλης;

Οι συμμετέχοντες γρήγορα συνειδητοποιούν ότι τίποτα δεν είναι όπως το υπολόγιζαν και σοκάρονται όταν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τους ανακοινώνει ότι μετά από αυτή τη διπλή φωτογράφιση ακολουθεί και διπλή αποχώρηση!

Ο Mike Tsitas είναι ο φωτογράφος που αναλαμβάνει να αναδείξει τον καλύτερο εαυτό των μοντέλων σε μια καμπάνια εσωρούχων, με concept «Πειρασμός και Αθωότητα».

Ποια ζευγάρια θα συνεργαστούν αρμονικά και ποιος από κάθε ζευγάρι θα καταφέρει να υπερισχύσει;