Η πασαρέλα και τα μαθήματα από την Ηλιάνα και τη Ζενεβιέβ.

Το bootcamp του GNTM 7 συνεχίζεται και μία απαιτητική πασαρέλα έρχεται για να δώσει στα επίδοξα μοντέλα την κατάλληλη ευκαιρία να διεκδικήσουν τη θέση τους στο σπίτι της νέας σεζόν του διαγωνισμού.

Πριν από όλα όμως, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ανακοίνωσε ποιοι είναι εκείνοι που συνεχίζουν στην επόμενη φάση, αλλά και ποιοι είναι οι διαγωνιζόμενοι που αποχαιρετούν το όνειρο.

Τα μοντέλα που αποχωρούν από το bootcamp του GNTM 7:

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Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, η Ηλιάνα και η Ζενεβιέβ Μαζαρί ανέλαβαν δράση προκειμένου να διδάξουν τα μοντέλα τις βασικές κινήσεις και τη στάση του σώματος που χρειάζεται έτσι ώστε να περπατήσουν σωστά στην πασαρέλα.

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Οι σχεδιαστές και η απόλυτη high fashion πασαρέλα

Η τελική μάχη δόθηκε την στιγμή της πασαρέλας, όπου οι υποψήφιοι κλήθηκαν να φορέσουν, να αναδείξουν και να περπατήσουν με μοναδικές δημιουργίες.

Ο Γιάννης Λάσκος, είναι ο σχεδιαστής για τον οποίο έπρεπε να περπατήσουν τα μοντέλα, ενώ τα αγόρια είχαν την ευκαιρία να φορέσουν δημιουργίες του Γιώργου Παπαδόγαυρου.

Αν και το bootcamp είναι η πρώτη φάση του φετινού διαγωνισμού, οι απαιτήσεις είναι ήδη αρκετά ανεβασμένες, και ο πήχης πολύ υψηλός.

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Τον παλμό της πασαρέλας τον έδωσε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, με τον δυναμισμό της να είναι διάχυτος στον χώρο και ο ενθουσιασμός της φανερός.

Στο catwalk βρέθηκαν και προσωπικότητες της τηλεόρασης και παρουσιαστές του Star, με τους παραβρισκόμενους να απολαμβάνουν το show, χαρίζοντας παράλληλα τη δική τους κριτική.

Η πασαρέλα των μοντέλων ήταν αρκετοί για να δυσκολέψει το έργο των κριτών, καθώς κάθε ένας από τους διαγωνιζόμενους έδωσε τον καλύτερό του εαυτό με σκοπό να κερδίσει το χρυσό εισιτήριο.

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