«Ο φασισμός και ο νεοναζισμός δεν έχουν θέση στη χώρα μας» αναφέρει ο Μαρίνος Σκανδάμης, Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ.

Με δήλωσή του ο Μαρίνος Σκανδάμης, Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ., καταδικάζει την επίθεση σε μαθήτρια της Πάτρας, που είναι μέλος της ΚΝΕ, ζητά να βάλουμε τέλος στο τέρας του φασισμού και τους ντόπιους οπαδούς του και απονέμει συγχαρητήρια στους αστυνομικούς που καταδίωξαν και συνέλαβαν τους δράστες της φασιστικής επίθεσης.

Όλη η δήλωση:

«Η τρομακτική επίθεση σε μαθήτρια της Πάτρας, που είναι μέλος της ΚΝΕ και του συντονιστικού οργάνου μαθητών, από ντόπιους φασίστες που τραυμάτισαν τα μέλη της ΚΝΕ που την υπερασπίστηκαν, μάς υπενθυμίζει την διαρκή απειλή του ναζιστικού τέρατος.

Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτούς που υπερασπίζονται τις ιδέες των γερμανών κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους, να γυρίσουν πίσω την πατρίδα μας.

Το κομμάτι εκείνο του μιντιακού συστήματος που ακόμη και τώρα δίνει χώρο προβολής στον ναζί Κασιδιάρη και τους οπαδούς του έχει βαθιές ευθύνες.

Ο φασισμός και ο νεοναζισμός δεν έχουν θέση στη χώρα μας, για αυτό και οφείλουμε να θωρακίσουμε τη δημοκρατία μας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ζητάμε την ταχεία απόδοση της δικαιοσύνης και οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στο πλήρωμα της Ελληνικής Αστυνομίας, την ΟΠΚΕ και την Ασφάλεια, που με αυταπάρνηση επιλήφθησαν, καταδίωξαν και συνέλαβαν τους δράστες της φασιστικής επίθεσης».