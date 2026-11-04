«Κανένα σκάνδαλο. Κανένα σκάνδαλο. Κανένα σκάνδαλο», είπε ο Σταύρος Καλαφάτης για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ως «θέμα εσωτερικό» χαρακτήρισε ο Σταύρος Καλαφάτης το σκάνδαλο των υποκλοπών, αρνούμενος να αναγνωρίσει την πολιτική του διάσταση, παρά το γεγονός ότι μεταξύ των προσώπων που παρακολουθήθηκαν βρίσκονται και πολιτικά πρόσωπα.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη ότι δέχτηκε τη «σφαίρα» που προοριζόταν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστήριξε ότι οι υποκλοπές δεν αποτελούν σκάνδαλο, χωρίς να εξηγήσει πώς μια υπόθεση που περιλαμβάνει παρακολουθήσεις, μεταξύ των οποίων και πολιτικών προσώπων μπορεί να θεωρείται αποκλειστικά «εσωτερικό θέμα».

Αναλυτικά ο διάλογος:

Δημοσιογράφος: Ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος αποπέμφθηκε από την κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, είπε ότι δέχτηκε τη σφαίρα που θα έτρωγε ο πρωθυπουργός. Αυτό δείχνει ότι υπήρχε σκάνδαλο σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές.

Καλαφάτης: «Κανένα σκάνδαλο. Κανένα σκάνδαλο. Κανένα σκάνδαλο».

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Δημοσιογράφος: Για εσάς ήταν σκάνδαλο οι υποκλοπές;

Καλαφάτης: «Οι υποκλοπές είναι ένα σκάνδαλο το οποίο αποδείχθηκε ότι είναι θέμα εσωτερικό. Δεν είναι πολιτικό σκάνδαλο».