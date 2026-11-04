Η τιμή του χρυσού στην αγορά spot ενισχυόταν κατά 2%, φτάνοντας τα 4.005,40 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι σημείωνε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 4%, στα 51,68 δολάρια.

Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του χρυσού, του ασημιού και των υπόλοιπων πολύτιμων μετάλλων την Τετάρτη, στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, καθώς η επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων δημιουργεί νέα δεδομένα στο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί, ενώ πτωτικά κινούνται οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Wall Street, με τους επενδυτές να στρέφονται εκ νέου στα πολύτιμα μέταλλα.

Άνοδος σε χρυσό και ασήμι

Η τιμή του χρυσού στην αγορά spot ενισχυόταν κατά 2%, φτάνοντας τα 4.005,40 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι σημείωνε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 4%, στα 51,68 δολάρια. Αντίστοιχα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού κατέγραφαν κέρδη 2,2%, στα 4.020,60 δολάρια, και του ασημιού 3,8%, στα 51,53 δολάρια. Η ανοδική τάση επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, με την πλατίνα να ενισχύεται κατά 3,3%, στα 1.462,20 δολάρια, και το παλλάδιο να σημειώνει άνοδο 3,8%, στα 969,33 δολάρια. Οι κινήσεις αυτές αποτυπώνουν την αυξημένη ζήτηση για επενδυτικά καταφύγια, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις επιπτώσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων στην οικονομική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται, με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί εξασφαλίζουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ καταγράφουν σημαντικές επιτυχίες και σε εκλογές κυβερνητών. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το ενδεχόμενο πολιτικών αντιπαραθέσεων στην Ουάσιγκτον, ιδιαίτερα σε ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής, δημόσιων δαπανών και διαχείρισης του χρέους. Σε αυτό το περιβάλλον, ο δείκτης δολαρίου υποχωρούσε αρχικά κατά περίπου 0,3%, με τις απώλειες να διευρύνονται στη συνέχεια κοντά στο 0,5%. Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινούνταν χαμηλότερα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου παρουσίαζαν οριακή άνοδο. Η αποδυνάμωση του δολαρίου λειτουργεί υποστηρικτικά για τον χρυσό, καθιστώντας τον ελκυστικότερο για επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Οι απώλειες των πολύτιμων μετάλλων το 2026

Η νέα άνοδος έρχεται μετά τις σημαντικές απώλειες που έχουν καταγράψει τα πολύτιμα μέταλλα το 2026, παρά το εντυπωσιακό ράλι της προηγούμενης χρονιάς. Το 2025 ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 66% και το ασήμι κατά 135%, ωστόσο φέτος οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων, οι πληθωριστικές πιέσεις και η αυστηρή νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών έχουν ανατρέψει την εικόνα. Ο χρυσός εξακολουθεί να καταγράφει απώλειες άνω του 7% από την αρχή του έτους, ενώ το ασήμι έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 28%.