Ανακοινώθηκε και επίσημα η συμμετοχή του στην Eurovision 2027.

Ο Γιώργος Περρής θα είναι ο εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2027 που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε το πρωί της Τετάρτης από το ΡΙΚ και αναδημοσιεύτηκε από τον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης.

Όσον αφορά το κομμάτι που θα ερμηνεύσει, αυτό θα προκύψει από ξεχωριστή διαδικασία, κατά την οποία το κυπριακό κοινό θα επιλέξει ένα από τα τραγούδια που θα ερμηνεύει ο Γιώργος Περρής.

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