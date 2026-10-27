Οι δύο συλληφθέντες αποπειράθηκαν να αποσπάσουν από δύο ανήλικους το ποσό των 300 ευρώ.

Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασαν αστυνομικοί του ΑΤ Χερσονήσου μετά από απόπειρα ληστείας που σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Οκτωβρίου στην περιοχή του Ηρακλείου.

Ειδικότερα, δύο δράστες, ένας 18χρονος και ένας ανήλικος προσπάθησαν να αποσπάσουν το χρηματικό πόσο των 300 ευρώ υπό την απειλή μαχαιριού από δύο ανήλικους. Ακολούθησε έρευνα στα σπίτια των δραστών μετά την σύλληψη τους, ενώ συνελήφθη και μία 37χρονη μετά την έφοδο της αστυνομίας.

Οι συνεληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.