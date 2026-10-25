Πώς τον συνέλαβαν οι αστυνομικές Αρχές.

Στη σύλληψη ενός 19χρονου σε στάση λεωφορείου στα Άνω Λιόσια προχώρησαν οι αστυνομικοί του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ/Γ.Α.Δ.Α καθώς μετέφερε εντός σακιδίου πιστόλι με σιγαστήρα και με φυσίγγια στη γεμιστήρα, καθώς και μαχαίρι.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 24-10-2026, περιπολούντες αστυνομικοί του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ/Γ.Α.Δ.Α. σε λεωφορεία που κινούνται στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, εντόπισαν σε στάση λεωφορείου στα Άνω Λιόσια τον 19χρονο, τον έκριναν ύποπτο και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε εντός σακιδίου που κατείχε, πιστόλι με σιγαστήρα, -12- φυσίγγια, εκ των οποίων -5- στη γεμιστήρα, καθώς και μαχαίρι, τα οποία κατασχέθηκαν και οδήγησαν τον 19χρονο στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Οι έλεγχοι από αστυνομικούς του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ/Γ.Α.Δ.Α. συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.