Διήρκησε 40 λεπτά η απολογία του επιχειρηματία.

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 25/10 η απολογία του Γιώργου Μαυραγάνη στον ανακριτή στα κτίρια της Ευελπίδων για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ. Η απολογία του κράτησε μόνο 40 λεπτά, ενώ πλέον ανακριτής και Εισαγγελέας θα αποφασίσουν αν θα διαταχθεί η προφυλάκιση τους ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Νωρίτερα, αρνούμενος την κατηγορία που του αποδίδεται στη δικογραφία για «στημένους αγώνες μπάσκετ» απολογήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Ευάγγελος Λιόλιος.