Η 23χρονη που αρνήθηκε το εξαήμερο και η απόφαση που δίχασε το διαδίκτυο.

Μόλις μία ημέρα χρειάστηκε μια 23χρονη στην Ισπανία για να αποφασίσει ότι η νέα της δουλειά δεν ήταν αυτό που αναζητούσε. Η νεαρή, που ονομάζεται Πάουλα, παραιτήθηκε αμέσως μετά την πρώτη της βάρδια, προκαλώντας συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις εργασιακές συνθήκες και τις προσδοκίες των νέων εργαζομένων.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El Español, η 23χρονη δημοσίευσε βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok, εξηγώντας ότι η αποχώρησή της ήταν αποκλειστικά δική της απόφαση και δεν προέκυψε από απόλυση.

Η ίδια είχε περάσει μεγάλο διάστημα αναζητώντας εργασία και αρχικά αισθάνθηκε ανακούφιση όταν κατάφερε να προσληφθεί. Ωστόσο, η πρώτη επαφή με την καθημερινότητα της επιχείρησης την έκανε να επανεξετάσει την επιλογή της.

Το εξαήμερο που την έκανε να αλλάξει γνώμη

Καθοριστικό στοιχείο στην απόφασή της ήταν το ωράριο. Η θέση προέβλεπε 40 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως, κατανεμημένες από τη Δευτέρα έως το Σάββατο.

Η Πάουλα διαπίστωσε από την πρώτη ημέρα ότι δεν της άρεσαν ούτε το αντικείμενο ούτε οι συνθήκες της συγκεκριμένης εργασίας.

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«Θα πρέπει να παραμείνω σε μια δουλειά από Δευτέρα έως Σάββατο, με σύμβαση 40 ωρών, σε ένα μέρος που δεν μου αρέσει;», αναρωτήθηκε στο βίντεό της.

Παρότι αναγνώρισε ότι η εύρεση εργασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση, υποστήριξε πως δεν ήθελε να δεσμευτεί σε μια επαγγελματική καθημερινότητα που από την αρχή της προκαλούσε δυσαρέσκεια.

«Θα ξεκινήσω από το μηδέν όσες φορές χρειαστεί»

Η 23χρονη παραδέχθηκε ότι η απόφαση δεν ήταν απλή, καθώς είχε προηγηθεί μια περίοδος αναζήτησης εργασίας.

Ωστόσο, θεωρεί ότι η ηλικία της επιτρέπει να συνεχίσει να αναζητά μια θέση που ανταποκρίνεται περισσότερο στις επιθυμίες της.

«Θα ξεκινήσω από το μηδέν όσες φορές χρειαστεί», δήλωσε, εξηγώντας ότι προτιμά να αναζητήσει νέα επαγγελματική ευκαιρία παρά να παραμείνει σε ένα περιβάλλον όπου δεν αισθάνεται καλά.

Η ιστορία της προκάλεσε διαφορετικές αντιδράσεις, με αρκετούς χρήστες να αμφισβητούν κατά πόσο μια τέτοια επιλογή είναι εφικτή για όλους.

Ένας σχολιαστής επισήμανε ότι η δυνατότητα άμεσης παραίτησης δεν συνδέεται απαραίτητα με την απουσία υποχρεώσεων, αλλά με το γεγονός ότι κάποιος δεν αντιμετωπίζει πιεστική οικονομική ανάγκη.

Πηγή elespanol.com