Η ισπανική κυβέρνηση θα εγκρίνει έκτακτο πακέτο οικονομικής ενίσχυσης, προβλέποντας τον διπλασιασμό των αποζημιώσεων που δικαιούνται τα θύματα βάσει της υποχρεωτικής ασφάλισης επιβατών, την ταχύτερη καταβολή τους, καθώς και τη διεύρυνση της ασφαλιστικής κάλυψης για όσους αδυνατούν προσωρινά να εργαστούν.

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, θα κληθεί σήμερα, Τρίτη, να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών σχετικά με τους χειρισμούς του στο χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ευρώπη από το 2013, την ώρα που η κυβέρνηση προετοιμάζει έκτακτο πακέτο οικονομικής ενίσχυσης για τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Η σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας την περασμένη εβδομάδα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 69 άνθρωποι, έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και εκκλήσεων για παραίτηση του Πουέντε, ακόμη και από κυβερνητικούς εταίρους. Πρόκειται για το δεύτερο δυστύχημα στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή μέσα στο 2026, καθώς τον Ιανουάριο είχε σημειωθεί άλλο ένα, με απολογισμό 46 νεκρούς.

Ο Πουέντε αρνείται να παραιτηθεί, υποστηρίζοντας ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την κρίση με το να «αντιμετωπίζει κατά πρόσωπο» την κατάσταση, ενημερώνοντας την κοινή γνώμη για όσα συνέβησαν και προχωρώντας στην αποκατάσταση του συστήματος.

Έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στις 18:00 ώρα Ελλάδας ενώπιον της Μόνιμης Αντιπροσωπείας, ενός ολιγομελούς κοινοβουλευτικού οργάνου με περιορισμένες αρμοδιότητες, το οποίο λειτουργεί στο διάστημα μεταξύ των κοινοβουλευτικών περιόδων, ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου.

Πακέτο οικονομικής στήριξης

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι η κυβέρνηση θα εγκρίνει έκτακτο πακέτο οικονομικής ενίσχυσης, προβλέποντας τον διπλασιασμό των αποζημιώσεων που δικαιούνται τα θύματα βάσει της υποχρεωτικής ασφάλισης επιβατών, την ταχύτερη καταβολή τους, καθώς και τη διεύρυνση της ασφαλιστικής κάλυψης για όσους αδυνατούν προσωρινά να εργαστούν.

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Μιλώντας στο φόρουμ World in Progress στη Βαρκελώνη, ο Σάντσεθ τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η στήριξη των θυμάτων και «η αποκατάσταση, το συντομότερο δυνατό και με κάθε αναγκαίο μέσο, της κλονισμένης εμπιστοσύνης στα τρένα υψηλής ταχύτητας».

Το υπουργικό συμβούλιο επρόκειτο να συνεδριάσει σήμερα για να εγκρίνει το πακέτο ενίσχυσης, ενώ στη συνέχεια αναμένεται ο Πουέντε να παρουσιάσει τα νέα μέτρα ασφαλείας.

Νέα μέτρα ασφαλείας

Η ισπανική εφημερίδα El País, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, αναφέρει ότι μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι η επιβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας 40 χιλιομέτρων την ώρα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τίθεται εκτός λειτουργίας το σύστημα σηματοδότησης και οι μηχανοδηγοί πρέπει να βασίζονται στην οπτική επαφή για τον εντοπισμό πιθανών εμποδίων στις γραμμές.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται επίσης η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας στα κέντρα ελέγχου της κυκλοφορίας των τρένων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ισπανία θα επιδιώξει επίσης να επιταχύνει την εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (ERTMS), το οποίο αφορά την ασφάλεια και τη σηματοδότηση σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο. Σύμφωνα με συμβάσεις του ισπανικού Δημοσίου, η εφαρμογή του συστήματος στη γραμμή όπου σημειώθηκαν τα δυστυχήματα παρουσιάζει καθυστερήσεις.

Ο Πουέντε δήλωσε την Παρασκευή ότι μια βλάβη σε ηλεκτρονικό σύστημα έθεσε εκτός λειτουργίας το σύστημα σηματοδότησης. Χαρακτήρισε, μάλιστα, «ανεξήγητη» την εντολή που έδωσε στη συνέχεια το κέντρο ελέγχου στον συρμό να συνεχίσει την πορεία του.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ταχύτητα πρόσκρουσης κυμαινόταν μεταξύ 160 και 200 χιλιομέτρων την ώρα.

Αρκετά σωματεία εργαζομένων στους σιδηροδρόμους αντέδρασαν στην απόδοση ευθυνών σε ανθρώπινο λάθος πριν ολοκληρωθεί η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από Reuters