Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει απόψε, στις 21:00, στο MEGA.

Στο τρίτο του ραντεβού με τους τηλεθεατές για τη φετινή σεζόν, το «Τσαντίρι» δίνει και πάλι χώρο στην αυθεντική σάτιρα, τη ζωντανή μουσική και τα ευρηματικά επιθεωρησιακά σκετς που φέρουν την ξεχωριστή υπογραφή του δημιουργού του.

Το ονειρικό σκηνικό με τα ροζ σύννεφα, που ξεχώρισε στις δύο πρώτες εκπομπές, αποκτούσε άλλο νόημα κάθε φορά που η επικαιρότητα προσγείωνε απότομα τους τηλεθεατές στην πραγματικότητα. Αυτή την εβδομάδα, όμως, θα βρέξει… καρβέλια στο «Τσαντίρι», διαμορφώνοντας έναν ολοκαίνουργιο καμβά, πάνω στον οποίο ο Λάκης Λαζόπουλος θα στήσει μία ακόμη σπαρταριστή παράσταση.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» συγκεντρώνει τα πιο απολαυστικά βίντεο από την τηλεόραση και το διαδίκτυο και βγαίνει στις λαϊκές αγορές με τον Vibrator, τον συνεργάτη της εκπομπής που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των συναντήσεων με τους πολίτες. Παράλληλα, ο Λάκης Λαζόπουλος δίνει τηλεοπτικό χώρο σε νέους δημιουργούς των social media και, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), μεταμορφώνεται ξανά στα πρόσωπα που απασχολούν έντονα την κοινή γνώμη.

Τρεις καλλιτέχνες επί σκηνής

Συνεχίζοντας το μουσικό άνοιγμα στους νεότερους του ελληνικού πενταγράμμου, το «Τσαντίρι» φιλοξενεί αυτή την Τετάρτη τη Μαριάνα Κατσιμίχα, μαζί με τους Βιολέτα Ίκαρη και Δημήτρη Μπάκουλη. Οι τρεις καλλιτέχνες ανεβαίνουν στη σκηνή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και υπόσχονται μία ξεχωριστή μουσική συνάντηση με το τηλεοπτικό κοινό.

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