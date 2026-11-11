Στις ελληνικές φυλακές στοιβάζονται οι κρατούμενοι. «Ο υπερπληθυσμός στα σωφρονιστικά καταστήματα είναι μία οδυνηρή πραγματικότητα», τονίζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Αριθμό ρεκόρ των κρατουμένων δείχνουν τα επίσημα στοιχεία.

Μία επίσκεψη στις φυλακές κράτησης νέων στον Αυλώνα ήταν αρκετή για να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι τα μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων την συνθήκες που επικρατούν σε αυτές, σε μία εποχή που υπερπληθυσμός χτυπάει «κόκκινο» στα σωφρονιστικά καταστήματα όλης της χώρας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον περασμένο μήνα, και συγκεκριμένα την 1η Οκτωβρίου καταγράφηκε νέο ρεκόρ, με το αριθμό των κρατουμένων να φτάνει τους 14.195, εκ των οποίων οι 122 είναι ανήλικοι.

Με δεδομένο πως ο αριθμός των κρατουμένων στις φυλακές, συνεχώς αυξάνεται, αντιλαμβάνεται ο καθένας τις διαστάσεις που παίρνει ο υπερπληθυσμός στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Ήδη σε κάποια από αυτά, όπως , όπως στο σωφρονιστικό κατάστημα της Δράμα, ο αριθμός των κρατουμένων ξεπερνά το 150% ενώ στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων στον Αυλώνα υπερβαίνει το 200%.

Οδυνηρή η κατάσταση στις φυλακές Αυλώνα

Αντιπροσωπεία της Ένωσης Δικαστών Εισαγγελέων επισκέφτηκε το περασμένο Σάββατο τον Αυλώνα όπου κρατούνται νέοι ηλικίας 18 έως 21 ετών και είχε την ευκαιρία να ακούσει τα παράπονά τους αλλά και να δει ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες κράτησης. Σε ανακοίνωση τους, περιγράφουν την εμπειρία τους από την επίσκεψη αυτή. «Περιηγηθήκαμε στους χώρους του καταστήματος και συνομιλήσαμε με τη Διεύθυνση, τη Διευθύντρια του Σχολείου, την κοινωνική υπηρεσία, τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, αλλά και με περίπου 30 κρατουμένους, ακούγοντας τις απόψεις, τα παράπονα και τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι αντιλαμβάνονται την απονομή της δικαιοσύνης. Η επίσκεψη μας έφερε σε άμεση επαφή με τις πραγματικές συνθήκες κράτησης και ανέδειξε τις συνέπειες της αυστηροποίησης των ποινών και του τρόπου έκτισής τους. Ο υπερπληθυσμός των φυλακών δεν είναι πλέον μια θεωρητική διαπίστωση, αλλά μια οδυνηρή πραγματικότητα. Χρέος μας είναι να συνεχίσουμε να την αναδεικνύουμε και να διεκδικούμε ένα σωφρονιστικό σύστημα που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και υπηρετεί ουσιαστικά τον σωφρονισμό και την επανένταξη».

Πλήγμα στην εικόνα της χώρας στο εξωτερικό

Ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος που έχει καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το πρόβλημα υπερπληθυσμού των φυλακών που τρέφεται από τον ποινικό λαϊκισμό περί αυστηροποίησης των ποινών, έχει τονίσει πως η άθλια αυτή κατάσταση πλήττει ακόμη και την εικόνα της χώρας μας διεθνώς. Όπως είπε μάλιστα, «πολλές χώρες δεν εκδίδουν πια στην Ελλάδα εγκληματίες ακριβώς λόγω των άθλιων συνθηκών κράτησης ενώ ο Έλληνας φορολογούμενος επιβαρύνεται συνεχώς με αποζημιώσεις εκατομμυρίων ευρώ από τις καταδίκες της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο»