Ζήτησε συγγνώμη ο Μεντβέντεφ, «ήταν 100% ατύχημα».

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ αποβλήθηκε από το China Open, στο Πεκίνο, καθώς χτύπησε μπαλάκι έπειτα από αναπήδηση, το οποίο κατέληξε στην κερκίδα, χτυπώντας θεατή στο μάτι.

Στον ημιτελικό, ο Ρώσος τενίστας έχανε 7-5, 5-3 από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και κάποια στιγμή, έπειτα από χαμένο πόντο, το μπαλάκι αναπήδησε σε τοίχο και εκείνος το χτύπησε ξανά εκνευρισμένος. Το μάτι κατέληξε στις κερκίδες και χτύπησε στο μάτι θεατή ο οποίος καθόταν στην πρώτη σειρά, ο οποίος φαινόταν να πονάει φεύγοντας, συνοδεία ανθρώπων της διοργάνωσης.

«Πρώτα από όλα, ζητώ συγγνώμη από τον θεατή, ήταν 100% ατύχημα», δήλωσε ο Μεντβέντεφ. «Το μπαλάκι αναπήδησε και προσπάθησα να το χτυπήσω για να μη βγει εκτός του κορτ. Όταν είδα το αποτέλεσμα ένιωσα απαίσια, δεν νομίζω ότι έχω βρεθεί ξανά σε τέτοια κατάσταση», πρόσθεσε.

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«Σοκαρίστηκα για να είμαι ειλικρινής, ελπίζω αυτό το άτομο να μην τραυματίστηκε πολύ», δήλωσε από την πλευρά του ο Τζόκοβιτς, ο οποίος πέρασε στον τελικό, μετά την ακύρωση του Μεντβέντεφ. Ο Σέρβος είχε ακυρωθεί για παρόμοιο λόγο, στο US Open, το 2020. «Από την άλλη, λυπάμαι και για τον Ντανίλ, επειδή ξέρω ακριβώς πώς είναι να ακυρώνεσαι σε ένα μεγάλο ματς. Είμαι σίγουρος ότι δεν το έκανε εσκεμμένα», συμπλήρωσε.

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Στον τελικό ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον Άλεξ ντε Μινόρ, ο οποίος προηγούνταν με 6-4, 3-2, όταν ο Χούμπερτ Χούρκατς αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον ημιτελικό, λόγω τραυματισμού στον προσαγωγό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μεντβέντεφ μπαίνει σε μπελάδες επειδή δεν κράτησε την ψυχραιμία του. Στο US Open του 2025 του επιβλήθηκε πρόστιμο 42.500 δολαρίων, επειδή ξέσπασε γιατί εκνευρίστηκε με φωτογράφο. Νωρίτερα την ίδια χρονιά, στο Australian Open, του επιβλήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα πρόστιμα στην ιστορία των Γκραν Σλαμ- σχεδόν 82.000 δολάρια- επειδή χτύπησε επανειλημμένα με τη ρακέτα του μια κάμερα στο φιλέ.

Με πληροφορίες από Guardian, Φωτ.: AP