US Open: Πρόστιμο 42.500 δολαρίων στον Μεντβέντεφ για ξέσπασμα στη ρακέτα και τον διαιτητή (Βίντεο)

US Open: Πρόστιμο 42.500 δολαρίων στον Μεντβέντεφ για ξέσπασμα στη ρακέτα και τον διαιτητή (Βίντεο)
Τα έβαλε με τον διαιτητή, διέλυσε τη ρακέτα, μετά τον αποκλεισμό του από το US Open.

Συνολικά 42.500 δολάρια θα κοστίσει στον Ντανίλ Μεντβέντεφ η συμπεριφορά του στον πρώτο γύρο του US Open, εξαιτίας του ξεσπάσματός του εναντίον του διαιτητή, αλλά και της ρακέτας του.

Οι διοργανωτές επέβαλαν στον Ρώσο τενίστα πρόστιμο 30.000 δολαρίων για αντιαθλητική συμπεριφορά και 12.500 για το σπάσιμο της ρακέτας. Το συνολικό ποσό είναι σχεδόν το 40% του πριμ των 110.000 δολαρίων που κέρδισε με τη συμμετοχή του στον πρώτο γύρο του συγκεκριμένου Γκραν Σλαμ.

Στο ματς κόντρα στον Μπενζαμάν Μπονζί, ο Γάλλος έκανε σερβίς για το match point όταν ένας φωτογράφος μπήκε στο κορτ. Ο διαιτητής Γκρεγκ Άλενσγουορθ επέτρεψε στον Μπονζί να ξανακάνει το σερβίς, προκαλώντας το ξέσπασμα του Μεντβέντεφ.

«Είσαι άνδρας;», άρχισε να του φωνάζει ο Ρώσος. «Θέλει να πάει σπίτι, δεν του αρέσει εδώ. Τον πληρώνουν με το ματς και όχι με την ώρα», συνέχισε και ζητούσε από τους φιλάθλους να αποδοκιμάσει, προκαλώντας τελικά διακοπή έξι λεπτών.

Μετά τη νίκη του Μπονζί, ο Μεντβέντεφ ξέσπασε στη ρακέτα του, χτυπώντας την επανειλημμένα κάτω και στον πάγκο.

{https://www.youtube.com/watch?v=9BTPbF5VWRg}

Πηγή: CNN

