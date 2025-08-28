Games
US Open: Άγριος καβγάς ανάμεσα σε Τάουνσεντ και Οσταπένκο (Βίντεο)

US Open: Άγριος καβγάς ανάμεσα σε Τάουνσεντ και Οσταπένκο (Βίντεο)
Μετά το ματς τους στον δεύτερο γύρο του US Open.

Επεισοδιακός ήταν ο επίλογος της αναμέτρησης της Τέιλορ Τάουνσεντ με την Γελένα Οσταπένκο, στον δεύτερο γύρο του US Open.

Η Τάουνσεντ νίκησε με 7-5, 6-1, αλλά όταν οι δύο τενίστριες πλησίασαν η μία την άλλη για την καθιερωμένη χειραψία, ξέσπασε ο καβγάς. Η Αμερικανίδα είπε πως η Οσταπένκο της είπε ότι δεν έχει μόρφωση και κλάση, ενώ κάποιοι κατηγορούν τη Λετονή για ρατσισμό, επειδή η Τάουνσεντ είναι μαύρη.

«Μου είπε ότι δεν έχω μόρφωση, ούτε κλάση και να δω τι θα συμβεί αν παίξουμε εκτός ΗΠΑ. Της είπα “είμαι ενθουσιασμένη. Για να δούμε”», δήλωσε η Τάουνσεντ μετά το ματς. Όταν δημοσιογράφος τη ρώτησε αν πιστεύει πως τα σχόλια της αντιπάλου της είχαν ρατσιστική χροιά, απάντησε: «Δεν το εξέλαβα έτσι, αλλά έχει υπάρξει ένα στίγμα στην κοινότητά μας ότι είναι αμόρφωτη και άλλα παρόμοια, που απέχει πολύ από την αλήθεια. Οπότε, το αν ήταν ρατσιστικό υπονοούμενο ή όχι είναι κάτι που εκείνη μπορεί να το πει. Το μόνο που με απασχολεί τώρα είναι να προχωρήσω στο τουρνουά».

Οι άνθρωποι εκνευρίζονται όταν χάνουν, σχολίασε η Τάουνσεντ, που σύμφωνα με το BBC κατά τη διάρκεια του καβγά είπε στην αντίπαλό της «δέξου ότι έχασες». «Αυτό για το οποίο είμαι πιο υπερήφανη είναι ότι αφήνω τη ρακέτα μου να “μιλήσει”. Γιατί τελικά εγώ είμαι εδώ, προχωράω στον επόμενο γύρο και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εκείνη τα μάζεψε και έφυγε», δήλωσε ακόμα η Αμερικανίδα τενίστρια.

Από την πλευρά της, ο Οσταπένκο έγραψε στα social media ότι η Τάουνσεντ έδειξε ασέβεια, επειδή δεν ζήτησε συγγνώμη για πόντο που πήρε με τη βοήθεια του φιλέ. «Υπάρχουν κάποιοι κανόνες στο τένις, που οι περισσότεροι παίκτες τους ακολουθούν και είναι η πρώτη φορά που μου συνέβη αυτό. Αν παίζει στην πατρίδα της, δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει», συμπλήρωσε η Λετονή.

Ακόμα, έγραψε ότι έχει λάβει πολλά μηνύματα από ανθρώπους που την κατηγορούν για ρατσισμό. «Δεν ήμουν ποτέ ρατσίστρια στη ζωή μου και σέβομαι όλους τους ανθρώπους στον κόσμο. Για εμένα, δεν έχει σημασία από πού προέρχεσαι», τόνισε.

{https://x.com/sluggahjells/status/1960832121259405408}

«Φριχτό, απαίσιο»: Όλοι στο US Open μιλάνε για τα μαλλιά του Αλκαράθ κι εκείνος γελάει (Βίντεο)

Αθλητισμός

«Φριχτό, απαίσιο»: Όλοι στο US Open μιλάνε για τα μαλλιά του Αλκαράθ κι εκείνος γελάει (Βίντεο)

Αθλητισμός
Ιβανίσεβιτς: Λυπάμαι για τον Τσιτσιπά, ένας σπουδαίος τενίστας σε ψυχολογική κρίση

Αθλητισμός

Ιβανίσεβιτς: Λυπάμαι για τον Τσιτσιπά, ένας σπουδαίος τενίστας σε ψυχολογική κρίση

Αθλητισμός
Η Βένους Γουίλιαμς επιστρέφει στο US Open στα 45 της και καταρρίπτει ρεκόρ 44 ετών

Αθλητισμός

Η Βένους Γουίλιαμς επιστρέφει στο US Open στα 45 της και καταρρίπτει ρεκόρ 44 ετών

Αθλητισμός
Μόνικα Σέλες: Η θρύλος του τένις αποκάλυψε ότι πάσχει από μυασθένεια Gravis

Αθλητισμός

Μόνικα Σέλες: Η θρύλος του τένις αποκάλυψε ότι πάσχει από μυασθένεια Gravis

Αθλητισμός

