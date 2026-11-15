Ο 38χρονος πρωταθλητής βρίσκεται στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των φετινών αγωνιστικών του υποχρεώσεων, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει συνδέσει τη ζωή του με την Αθήνα, όπου διαμένει.

Μακριά από τα γήπεδα του τένις και τις απαιτητικές αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο Νόβακ Τζόκοβιτς επέλεξε να περάσει μερικές ημέρες στο Άγιον Όρος, αναζητώντας στιγμές ηρεμίας και πνευματικής περισυλλογής. Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας βρέθηκε στην ιστορική Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, όπου συμμετείχε στις θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Βασιλιά Μιλούτιν.

Η επίσκεψή του στο Περιβόλι της Παναγίας έγινε γνωστή μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Μονής, προκαλώντας το ενδιαφέρον τόσο των Ελλήνων όσο και των Σέρβων φιλάθλων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmvnif3y54ip?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Τζόκοβιτς επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου στη Χαλκιδική και έδωσε το «παρών» στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία που πραγματοποιήθηκε στον κεντρικό ναό της μονής, με αφορμή την εορτή του Αγίου Βασιλιά Μιλούτιν, στις 12 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική θρησκευτική ημέρα για την αδελφότητα του μοναστηριού, καθώς ο Άγιος Μιλούτιν, βασιλιάς της Σερβίας, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ευεργέτες και κτήτορές του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Σέρβος αθλητής βρέθηκε στη μονή μαζί με τον πατέρα του, Σρντζάν, και τον θείο του, Γκόραν, ενώ κατά την παραμονή του συμμετείχε στις λατρευτικές εκδηλώσεις.

Μάλιστα, ο Τζόκοβιτς ανέγνωσε και την Κυριακή Προσευχή, το «Πάτερ ημών», μέσα στον κεντρικό ναό της μονής.

Η ιδιαίτερη σχέση του Τζόκοβιτς με την Ορθοδοξία

Η επίσκεψη στο Άγιον Όρος δεν προκαλεί έκπληξη σε όσους γνωρίζουν τη στενή σχέση του Νόβακ Τζόκοβιτς με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη.

Ο κορυφαίος τενίστας έχει αναφερθεί επανειλημμένα στη σημασία της θρησκείας στη ζωή του, ενώ συχνά, μετά τις μεγάλες νίκες του στα γήπεδα, φιλά τον σταυρό που φορά στον λαιμό του.

Ο ίδιος έχει εκφράσει δημόσια την πνευματική του ταυτότητα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά στο παρελθόν: «Πριν από αθλητής, είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος».

Παράλληλα, μέσα από το φιλανθρωπικό του έργο και το ίδρυμά του έχει στηρίξει πρωτοβουλίες με κοινωνικό και θρησκευτικό χαρακτήρα, ενώ έχει συμβάλει και στην αποκατάσταση ορθόδοξων εκκλησιών.

Η ιστορική σημασία της Μονής Χιλανδαρίου

Η Ιερά Μονή Χιλανδαρίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μονές του Αγίου Όρους και κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία και την πνευματική παράδοση της Σερβίας.

Είναι γνωστή και ως Σερβικό Μοναστήρι, καθώς συνδέεται στενά με τη σερβική Ορθοδοξία και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Ιδρύθηκε στα τέλη του 12ου αιώνα και αποτελεί διαχρονικά σημαντικό κέντρο θρησκευτικής λατρείας, παιδείας και πολιτισμού.

Η μονή διατηρεί ανεκτίμητους θησαυρούς, μεταξύ των οποίων παλαιά χειρόγραφα, εικόνες και τοιχογραφίες, ενώ η ιστορική και πολιτιστική της αξία αναγνωρίζεται διεθνώς. Από το 1988 περιλαμβάνεται, μαζί με τις υπόλοιπες μονές του Αγίου Όρους, στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.