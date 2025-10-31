Τρόποι να βγάλουμε από την πλήξη τους σκύλους, τις γάτες και τα πτηνά μας.

Αν το κατοικίδιό μας φέρεται παράξενα το τελευταίο διάστημα- είτε πρόκειται για σκύλο, γάτα ή παπαγάλο- ίσως η απάντηση είναι ότι βαριέται και με αυτό τον τρόπο μας το δείχνει.

«Η πλήξη, εξαιτίας έλλειψης διέγερσης ή ευκαιριών να ελέγξουν συγκεκριμένες πτυχές του περιβάλλοντός τους, προκαλεί απογοήτευση ή στρες στα κατοικίδια. Κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας», επισημαίνει η Ρέιγκεν ΜακΓκάουαν, ερευνήτρια της συμπεριφοράς των κατοικίδιων.

Αυτά τα προβλήματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν αύξηση βάρους, αυτοτραυματισμό, αλλά και μείωση του προσδόκιμου ζωής. Επιπλέον, η πλήξη μπορεί να αποδυναμώσει τον δεσμό ανάμεσα σε ένα κατοικίδιο και τον κηδεμόνα του, ή να αλλάξει τις σχέσεις με άλλα ζώα του σπιτιού.

Πώς τα κατοικίδια μας δείχνουν ότι βαριούνται

Αυτά τα «σημάδια» ποικίλλουν ανάλογα με το είδος. Ωστόσο, η Washington Post συνόψισε μερικά από τα βασικά που πρέπει να προσέξουμε.

Σκύλοι

Καταστροφικές ή/και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές για παράδειγμα εάν μασάνε έπιπλα, σκάβουν τρύπες, κυνηγούν την ουρά τους, ή γλείφουν τα πόδια τους. Αν ο σκύλος επιζητά την προσοχή μας επίσης μπορεί να είναι ένδειξη πλήξης, όπως αν γαβγίζει ή κλαψουρίζει υπερβολικά, προσπαθεί να το «σκάσει» κατά τη διάρκεια της βόλτας, ή έχει γίνει «σκιά» μας.

Γάτες

Όταν βαριούνται ξύνουν τα έπιπλα, τραβάνε το τρίχωμά τους, γλείφουν ένα σημείο με εμμονή, έχουν αυξημένη επιθετικότητα ή απαιτούν διαρκώς την προσοχή μας, δαγκώνοντας, κυνηγώντας ή ορμώντας σε ένα ανύπαρκτο θήραμα.

Ένα άλλο σημάδι ότι η γάτα είναι στρεσαρισμένη λόγω πλήξης είναι αν ουρεί ή αφοδεύει εκτός της άμμου της, λέει η κτηνίατρος Άντζι Μπεθ- Τζόσλιν. Ο υπερβολικός ύπνος επίσης μπορεί να είναι σημάδι πλήξης, αρκεί να θυμόμαστε ότι συνήθως οι γάτες κοιμούνται 12-16 ώρες την ημέρα.

Πτηνά

Οι παπαγάλοι και άλλοι πτηνά είναι εξαιρετικά έξυπνα και υποφέρουν πολύ από την πλήξη, επισημαίνει η Μπεθ- Τζόσλιν. Σημάδια βαρεμάρας στα πτηνά είναι μεταξύ άλλων το τράβηγμα των φτερών, οι κραυγές και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, όπως το κούνημα του κεφαλιού ή ο βηματισμός «μερικές φορές σε σημείο αυτοτραυματισμού», επισημαίνει η Έριν Τέιτ, της κλινικής CityVet και προσθέτει πως οι παπαγάλοι που βαριούνται μπορεί να γίνουν επιθετικοί.

Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τα κατοικίδιά μας

Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για την πνευματική διέγερση των κατοικιδίων μας, είτε την ώρα που το ζώο παίζει μόνο του, είτε στον ποιοτικό χρόνο που περνάμε μαζί του.

Η Τέιτ προτείνει να παρέχουμε στις γάτες μας διάφορες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και «εργαλεία» που μπορούν να χρησιμοποιούν όλη την ημέρα. «Οι ταΐστρες παζλ και τα παιχνίδια που βγάζουν λιχουδιές ενθαρρύνουν την επίλυση προβλημάτων και αξιοποιούν τα φυσικά ένστικτά τους για κυνήγι», εξηγεί. «Οι κούρνιες στα παράθυρα παρέχουν οπτική διέγερση και ικανοποιούν την περιέργειά τους για τον έξω κόσμο», συμπληρώνει.

Άλλα «παιχνίδια» που μπορούμε να κάνουμε είναι να κρύβουμε την τροφή τους σε διάφορα σημεία στο σπίτι για να τη βρουν ή η προβολή βίντεο για γάτες. Ωστόσο πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν αρκεί να αγοράσουμε «χαριτωμένα» πράγματα για γάτες, αλλά να πρόκειται για νέα στοιχεία με τα οποία ασχολείται το ζώο.

Παρότι οι γάτες είναι πιο ανεξάρτητες από τους σκύλους, είναι σημαντικό να παίζουμε μαζί τους καθημερινά. Παιχνίδια με λέιζερ, μηχανικά ποντίκια ή ραβδιά με φτερά τις βοηθούν. Επίσης μπορεί να διασκεδάσουν με μικρές μπάλες, μαλακά παιχνίδια, ακόμα και τσαλακωμένο χαρτί, κουτιά ή χάρτινες σακούλες. Καλό είναι να εναλλάσσουμε τα παιχνίδια τους έπειτα από λίγες ημέρες, γιατί συνήθως οι γάτες χάνουν το ενδιαφέρον τους για αυτά πιο γρήγορα από ό,τι οι σκύλοι.

Για να μην βαριούνται οι σκύλοι, τα παιχνίδια που μέσα τους κρύβουν λιχουδιές, οι ταΐστρες παζλ ή τα χαλάκια όσφρησης είναι επίσης μερικές καλές λύσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, όμως, να περνάμε και ποιοτικό χρόνο με τον σκύλο μας. Και όχι, δεν μετράει το να καθόμαστε μαζί του στον καναπέ, αλλά εμείς να βλέπουμε Netflix. Αντίθετα, πρέπει να βάλουμε στο πρόγραμμά μας «κλασικά» παιχνίδια, για παράδειγμα να πετάμε το μπαλάκι για να το φέρει, το τράβηγμα σχοινιού, ή το κρυφτό, είτε με ανθρώπους, είτε με παιχνίδια. Οι «συναντήσεις» με άλλους σκύλους, τα παιχνίδια στο νερό, ή σύντομα «μαθήματα», που συνδυάζουν το παιχνίδι με την εκμάθηση εντολών μπορούν να βοηθήσουν. Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις τακτικές βόλτες ή την ευκαιρία να τρέξει ο τετράποδος φίλος μας, καθώς αυτό είναι απαραίτητο τόσο για τη σωματική άσκηση όσο και για την πνευματική διέγερση του σκύλου.

Οι κηδεμόνες γάτας πρέπει να παίζουν μαζί τους 2-3 φορές την ημέρα. Ένας ενήλικος σκύλος συνήθως χρειάζεται από 30 λεπτά έως 2 ώρες παιχνιδιού, ανάλογα με τη φυλή, την ηλικία, την υγεία και την ιδιοσυγκρασία του.

Αν έχουμε ψάρι, οι ειδικοί προτείνουν να βάλουμε φυτά, κρυψώνες και ποικιλία τροφής στο ενυδρείο. Για τα ερπετά και τα αμφίβια, η αναδιάταξη του χώρου τους βοηθά, όπως και η προσθήκη σημείων που μπορούν να αναρριχηθούν ή να σκάψουν. Τα πτηνά επίσης επωφελούνται από αλλαγές στο κλουβί τους, παιχνίδια αναζήτησης τροφής, διάφορες κούρνιες, ενώ ακόμα και η μουσική ή οι καθρέφτες τα βοηθούν να μην βαριούνται. Όσο για τους παπαγάλους, δεν πρέπει να παραλείπουμε να τους μιλάμε.