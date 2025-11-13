Τι πρέπει να κάνει ένα ζευγάρι για να «γνωριστούν» ομαλά οι σκύλοι τους.

Οι κηδεμόνες σκύλων που ζουν στην ίδια περιοχή συνήθως γνωρίζονται μεταξύ τους. Μπορεί να μην ξέρουν ο ένας το όνομα του άλλου, όμως τις περισσότερες φορές γνωρίζουν πώς λένε το κατοικίδιο του γείτονα. Χαιρετιούνται στις βόλτες, μπορεί να σταματήσουν να μιλήσουν. Είναι δυνατόν όλα αυτά να «μεταφερθούν» στο περιβάλλον ενός dating app; Η Σίντι Χίμελ πιστεύει πως η απάντηση είναι καταφατική.

Η επιχειρηματίας από το Σάρλοτ έφτιαξε ένα dating app που απευθύνεται σε όσους αγαπούν τους σκύλους. Μια ιδέα που «γεννήθηκε» κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με την κόρη της, Αμάντα Πίτρικ.

«Είχε γνωρίσει κάποιον σε μπαρ. Την είδα έπειτα από περίπου μία εβδομάδα και την ρώτησα “τι απέγινε ο τάδε;”», περιγράφει η Χίμελ. Η Πίτρικ της απάντησε: «Δεν του άρεσαν οι σκύλοι», κάτι που για εκείνη ήταν «κόκκινη γραμμή». Η απάντηση έκανε τη Χίμελ να αναρωτηθεί εάν η αγάπη για τους σκύλους θα μπορούσε να αποτελέσει ένα στοιχείο σύνδεσης, που θα κάνει ξανά διασκεδαστικά τα dating apps.

Έτσι δημιουργήθηκε το Frolly, που είναι διαθέσιμο από τα τέλη Οκτωβρίου στο Σάρλοτ και η επιχειρηματίας σχεδιάζει να επεκταθεί σύντομα σε άλλες πόλεις. Προς το παρόν η εφαρμογή είναι δωρεάν, αλλά η Χίμελ σκοπεύει στο μέλλον να χρεώνει μηνιαία συνδρομή και να δωρίζει μέρος των εσόδων σε φιλοζωικές οργανώσεις σε κάθε πόλη.

«Είναι ένα είδος κοινής εμπειρίας που υπερβαίνει όλες τις διαφορές μας. Όταν συναντάς κάποιον με σκύλο στον δρόμο, έχεις αμέσως κάτι να συζητήσεις», λέει και εκφράζει την άποψη πως πολλοί άνθρωποι που αγαπούν τους σκύλους συνήθως έχουν κοινές αξίες. «Τα χαρακτηριστικά των κηδεμόνων σκύλων, έμπιστοι, ειλικρινείς, υπεύθυνοι, είναι μερικά από τα πράγματα που ψάχνεις και σε έναν σύντροφο», σημειώνει.

Η Λόρα Χέινς είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν χρησιμοποιήσει το Frolly. Πιστεύει ότι το γεγονός πως ξέρει ότι όλοι στην εφαρμογή αγαπούν τους σκύλους έχει βοηθήσει να «σπάει ο πάγος», κάνοντας πιο εύκολο το να στείλει μήνυμα σε κάποιον και να ξεκινήσει μια συζήτηση για ένα κοινό ενδιαφέρον. Δεν έχει βγει ακόμα ραντεβού με κάποιον, αλλά λέει ότι η ποιότητα των επαφών είναι καλύτερη από ό,τι σε άλλες εφαρμογές.

Από την άλλη, η Σατίρα Στρίτερ, σύμβουλος σχέσεων στην Ουάσινγκτον, εκφράζει επιφυλάξεις για το εάν αρκεί η αγάπη για τους σκύλους προκειμένου να ενώσει δύο ανθρώπους. «Θα μπορούσε να είναι μια αρχή. Δεν υπάρχει επιστημονική έρευνα που να λέει ότι εάν και οι δυο αγαπάτε τους σκύλους αυτό θα είναι κάτι που θα σας φέρει κοντά», σχολιάζει. Η Στρίτερ υπογραμμίζει ότι καλό είναι οι άνθρωποι να αφιερώνουν χρόνο στο να γνωριστούν και να διαπιστώσουν εάν το στιλ επικοινωνίας τους και άλλες προτεραιότητες είναι συμβατές.

Ο κατάλληλος τρόπος «γνωριμίας» δύο σκύλων

Σε περίπτωση που όλα εξελιχθούν καλά και δύο λάτρεις των σκύλων γίνουν ζευγάρι, ένα ζήτημα που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι εάν θα έχουν το ίδιο ομαλή σχέση και τα κατοικίδιά τους.

Η Μπριάνα Ντικ, εκπαιδεύτρια σκύλων στη Βιρτζίνια, ξέρει πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που γνωρίστηκαν, ερωτεύτηκαν και μετά συνειδητοποίησαν ότι θα πρέπει να τα πάνε καλά και οι σκύλοι τους.

Η Ντικ συμβουλεύει να ξεκινήσουν με μια παράλληλη βόλτα σε ουδέτερο χώρο, για παράδειγμα σε πάρκο. Αν αυτό πάει καλά, το ζευγάρι πρέπει να αφήσει τους σκύλους να παίξουν χωρίς λουρί σε περιφραγμένο ανοιχτό χώρο. Μπορούν να πάνε ο ένας στο σπίτι του άλλου, έχοντας τα κατοικίδιά τους με το λουρί, για να διαπιστώσουν εάν κάποιο από αυτά προστατεύει την περιοχή του.

«Οι άνθρωποι ανυπομονούν να φέρουν τους σκύλους τους κοντά και να γίνουν οι καλύτεροι φίλοι. Είναι σαν τα ετεροθαλή αδέλφια. Χρειάζονται χρόνο και χώρο προκειμένου να συνηθίσουν το ένα το άλλο», εξηγεί.

Πηγή: Washington Post