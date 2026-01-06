Έχουν ήδη... φακελώσει τα τρακτέρ. Τι σημαίνει το.. plan b με το οποίο απειλεί η κυβέρνηση από την Τετάρτη!

Τι σημαίνει το... plan b του Μαξίμου με το οποίο η κυβέρνηση απειλεί από την Τετάρτη τους αγρότες που θα παραμείνουν με τα τρακτέρ τους στις εθνικές και επαρχιακούς οδούς;

-Για παρακώληση συγκοινωνίας 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας από το τρακτέρ για ένα μήνα.

- Οι ποινές επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, η διάρκεια των οποίων θα καθοριστεί με απόφαση, εφόσον τα τρακτέρ παραμείνουν στις εθνικές οδούς!

-Προβλέπεται επίσης σύμφωνα με την εγκύκλιο του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα αυτόφωρη διαδικασία και ποινές φυλάκισης έως ένα έτος.

Ο εκ εκ στρατηγών του κάμπου Ρίζος Μαρούδας, μιλώντας στο ραδιόφωνο των "Παραπολιτικών", πρόβλεψε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιβάλλει το πρόστιμο. Πρώτον γιατί αυτό θα εξαγριώσει περισσότερο τους αγρότες και δεύτερο -καθώς άφησε να εννοηθεί- θα καλύψουν τις πινακίδες των τρακτέρ ώστε να μην μπορούν να τους κόβουν κλήσεις!

Ως προς το πρώτο έχει δίκιο. Ως προς το δεύτερο οι αρμόδιοι έχουν ...φροντίσει: Όλα τα τρακτέρ είναι ...καταγεγραμμένα, λένε αρμόδιες πηγές.

Τι είναι δηλαδή τα τρακτέρ για να καθυστερήσει η υπηρεσία; ...ΟΠΕΚΕΠΕ ή αποζημιώσεις;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.