Αναλυτικά τα βήματα για την έκδοση νέας ταυτότητας.

Οι νέες ταυτότητες είναι σε ισχύ εδώ και μήνες, με τους πολίτες να κλείνουν ηλεκτρονικά ραντεβού και να αντικαθιστούν τις παλιές ταυτότητες σταδιακά.

Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται μέχρι πότε ισχύουν οι παλιές ταυτότητες και ποια είναι η τελική προθεσμία για την αλλαγή τους.

Πότε λήγουν οι παλιές ταυτότητες

Ο Αύγουστος του 2026 αποτελεί το χρονικό ορόσημο για την απόκτηση της νέας ταυτότητας.

Μετά τις 6 Αυγούστου 2026 η παλιά ταυτότητα δεν θα έχει την ισχύ της ταυτότητας ως ταξιδιωτικό έγγραφο, δηλαδή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταξίδι στο εξωτερικό.

Οι πολίτες, επομένως, καλό είναι να προγραμματίσουν εγκαίρως την έκδοση της νέας ταυτότητας, ειδικά εάν σκοπεύουν να ταξιδέψουν.

Ραντεβού για νέα ταυτότητα – Η διαδικασία με Taxisnet

Τη δυνατότητα να εκδώσουν τη νέα ταυτότητα έχουν οι Έλληνες πολίτες μέσω της ειδικής πλατφόρμας, με το ραντεβού να κλείνεται ηλεκτρονικά με κωδικούς Taxisnet.

Η διαδικασία για να κλείσεις ραντεβού γίνεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει στην αίτησή του την Αρχή Έκδοσης, με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα.

Επιλέγει συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία.

Καταχωρεί τα στοιχεία του προσώπου στο οποίο αφορά το ραντεβού: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και προαιρετικά αριθμό τηλεφώνου.

Υπάρχει δυνατότητα να κλείσει το ραντεβού τρίτος, ωστόσο απαιτείται πάντα αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη για την εξυπηρέτηση.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος:

Αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επαλήθευση του email που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος.

Ακολούθως, στο επιβεβαιωμένο email αποστέλλονται οι βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής

Έκδοσης που έχει επιλεγεί.

Το αίτημα για το ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο οκτώ (8) ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα.

Επιπλέον, 24 ώρες πριν και 2 ώρες πριν την έναρξη του ραντεβού, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μηνύματα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας, ο πολίτης πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως στην Αρχή έκδοσης του τόπου μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του, προσκομίζοντας τα εξής:

1. Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή

Η φωτογραφία μπορεί:

είτε να ληφθεί απευθείας στις Αρχές έκδοσης,

είτε ο πολίτης να απευθυνθεί σε πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο, ο οποίος θα αναρτήσει τη φωτογραφία στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr.

Σε αυτή την περίπτωση, ο φωτογράφος δίνει έναν κωδικάριθμο, τον οποίο ο πολίτης, μέσω της εφαρμογής myPhoto, πρέπει να συσχετίσει με το ΑΦΜ του και στη συνέχεια να εξουσιοδοτήσει την εφαρμογή «Έκδοση/Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών» να την αντλήσει.

Πληροφορίες για το myPhoto μπορείτε να βρείτε στην ειδική πλατφόρμα.

2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση χορηγείται από την Αρχή έκδοσης.

Με βάση την αίτηση πραγματοποιείται αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαραίτητων στοιχείων δημοτολογίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η αίτηση εκτυπώνεται και ζητείται από τον πολίτη να την υπογράψει.

3. Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας

Η αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας επίσης χορηγείται από την Αρχή έκδοσης.

Συμπληρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία, με βάση τα στοιχεία του πολίτη, όπως αυτά προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» ή από πιστοποιητικό του Δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος.

Ο πολίτης την υπογράφει ηλεκτρονικά (με ψηφιακή υπογραφή επί ειδικού εξοπλισμού). Στη συνέχεια η αίτηση εκτυπώνεται, ο πολίτης επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων και υπογράφει και χειρόγραφα.

4. Ηλεκτρονικό παράβολο

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται:

Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10,00€ υπέρ Δημοσίου

Τύπος Παραβόλου: [1894] – «Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη»

Αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησης και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.

Για πολύτεκνους (με προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο είναι 5,00€

Τύπος Παραβόλου: [1895] – «Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη (πολυτέκνων)».

Επιπλέον, στην αίτηση έκδοσης επικολλάται το προβλεπόμενο ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας, ύψους 0,50€