Αν οι αγρότες κλείσουν αύριο τους δρόμους, όπως έχουν σχεδιάσει, η αντίδραση της κυβέρνησης θα είναι πολύ σκληρή.

«Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι και θα εφαρμοστούν πλήρως», ανέφερε χαρακτηριστικά στη στήλη αρμόδια πηγή, που δεν απέκλεισε την πλήρη ενεργοποίηση της αστυνομίας, τα αυτόφωρα και πολλά ακόμα που δεν γνωρίζουμε, καθώς «νόμοι υπάρχουν πάρα πολλοί».

Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό την προεδρία του πρωθυπουργού πριν από τα Φώτα, με τη συμμετοχή υπουργών όπως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Άκης Σκέρτσος, ο Κώστας Τσιάρας και άλλοι.

Και απ΄ ό,τι φαίνεται, το Μαξίμου δεν μπλοκάρει.

