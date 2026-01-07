Δύναμη ψυχής από τον Κώστα Σινάνη που δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Στην πρωινή εκπομπή του Σκαϊ βρέθηκε καλεσμένος ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, ο οποίος χθες, μετά το τέλος της λειτουργίας των Θεοφανίων και κατά τη διάρκεια της κοπής της βασιλόπιτας, αποκάλυψε οτι δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Ο 31χρονος Κώστας Σινάνης, μίλησε μπροστά στους παρυερισκόμενους για το πρόβλημα υγείας, που θα τον κάνει να απέχει για ένα διάστημα από τα καθήκοντά του, καθώς θα μεταβεί στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες.

{https://www.facebook.com/share/v/17qB6dm2iF/}

«Είχε διαρρεύσει αυτή η πληροφορία επομένως η ειλικρίνεια είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε μια μικρή κοινωνία να κρυβόμαστε και ιδιαίτερα να κρυβόμαστε από ανθρώπους που έχω καθημερινή τροβή και με εμπιστεύτηκαν στο πόστο που βρίσκομαι σήμερα για να λύνω τα προβλήματά τους», ανέφερε στη σημερινή του παρουσία στο κανάλι.

Μιλώντας για τον καρκίνο ανέφερε: «Το 2026 δεν είναι πλέον κάτι ανίκητο. Καταλαβαίνω οτι κάποιοι φοβούνται, είναι καρκίνος, είναι χημειοθεραπεία, εντάξει τι να κάνουμε. Πριν ένα μήνα το αντιλήφθηκα. Είναι ένας καρκίνος στα μαλακά μόρια του αριστερού ποδιού, ευτυχώς δεν έχει μετάσταση, δυστυχώς ήταν ένα ύπουλο σημείο, γιατί ήταν πρησμένο και βλέποντας το σημάδι νομίζεις οτι δεν είναι κάτι. Ευτυχώς ένας υπάλληλος από τον δήμο με πήρε από τον γιακά και πήγα και έκανα μαγνητική για να μπορέσω να το δω».

Τέλος έδωσε ένα μήνυμα αλληλεγγύης και δύναμης σε όλους όσους παλεύουν με αρρώστιες τονίζοντας οτι ο κόσμος δεν θα πρέπει να φοβάται και να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfi5vhfz0ks9?integrationId=40599y14juihe6ly}