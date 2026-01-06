Η Κομισιόν έχει προσφύγει κατά της Ελλάδας από το 2020, αλλά η κυβέρνηση κάνει ότι δεν γνωρίζει τίποτε!

Από το 2020 υπάρχει σε εξέλιξη προσφυγή κατά της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη εφαρμογή από την Αθήνα απαιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας της χώρας μας.

Μπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και το αρμόδιο υπουργείο με τις υπηρεσίες του να αγνοούσε τις προειδοποιήσεις αυτές, όπως και τις προειδοποιήσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης (βλέπετε ερωτήσεις ΚΚΕ) αλλά και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, όμως... «όλα πήγαιναν άριστα»!

Το μπλακ άουτ της Κυριακής, όμως, επιταχύνει τις εξελίξεις και ο αρμόδιος Επίτροπος, ο Απόστολος Τζιτζικώστας, αναλαμβάνει εργασία!

Β.Σκ.