«Στη Φωλιά του Κούκου»: Η εμβληματική ταινία με τον Τζακ Νίκολσον γίνεται τηλεοπτική σειρά

Η βραβευμένη ταινία Στη Φωλιά του Κούκου είχε κυκλοφορήσει το 1975 με πρωταγωνιστή τον Τζακ Νίκολσον.

H Οσκαρική ταινία Στη Φωλιά του Κούκου με τον Τζακ Νίκολσον, γίνεται τηλεοπτική σειρά. Σύμφωνα με το Deadline οι κάτοχοι των δικαιωμάτων του One Flew Over The Cuckoo's Nest ετοιμάζουν μια νέα προσαρμογή για τη μικρή οθόνη.

Το spin-off θα επικεντρώνεται στον χαρακτήρα Chief Bromden -τον οποίο στην ταινία υποδύεται αξέχαστα ο Will Sampson- μετά την απόδρασή του από το ψυχιατρείο. Μιλώντας στο podcast CK Café για τον ανεξάρτητο κινηματογράφο, ο παραγωγός Paul Zaentz, ανιψιός του αρχικού παραγωγού της ταινίας Saul Zaentz, αποκάλυψε: «Μόλις τώρα, υπέγραψα συμφωνία με τη χήρα του Ken Kesey για την ανάπτυξη μιας τηλεοπτικής σειράς, την οποία θα κάνουμε μέσα από την οπτική γωνία του Chief. Μετά την πρώτη σεζόν, θα δούμε τι συμβαίνει στον Chief μετά την απόδρασή του [από το ψυχιατρείο]».



Ο Kesey, συγγραφέας του βιβλίου, αποκήρυξε ως γνωστόν το κλασικό έργο του Milos Forman του 1975, εν μέρει επειδή απείχε από το μυθιστόρημά του, το οποίο διηγείται την ιστορία από την οπτική γωνία του Chief Bromden (που είναι και ο κεντρικός χαρακτήρας), γνωστού και ως «Chief» και όχι από την πλευρά του R.P. McMurphy του Νίκολσον.



Δεν είναι σαφές ακόμα, αν υπάρχει σεναριογράφος που αυτή τη στιγμή γράφει το νέο spin-off ή αν υπάρχει κάποιο στούντιο πίσω από το πρότζεκτ.



Αν και όλα αυτά τα χρόνια δεν έλειψε το ενδιαφέρον για πιθανές επανεκδόσεις ή spinoffs βασισμένες στο υλικό, το μόνο εγκεκριμένο τηλεοπτικό spinoff που υπήρξε μέχρι σήμερα, ήταν η prequel σειρά Ratched του Netflix το 2020, η οποία διήρκεσε μόνο μία σεζόν, με τον Zaentz να υπογράφει την παραγωγή.



Ο Zaentz είναι προβληματισμένος σχετικά με τα κινηματογραφικά ριμέικ κλασικών ταινιών («μην κάνετε ριμέικ του Ψυχώ», λέει), αλλά σκέφτεται ότι οι σειρές μπορούν να δώσουν περισσότερο χρόνο για την ανάπτυξη των χαρακτήρων..



Επίσης, ο Zaentz επιβεβαίωσε ότι η Fathom Entertainment θα επανακυκλοφορήσει μια 4K έκδοση της ταινίας αυτό τον μήνα σε περισσότερες από 1.000 κινηματογράφους στις ΗΠΑ με αφορμή την 50ή επέτειό της.



Θυμίζουμε ότι η ταινία του 1975 προτάθηκε για 9 βραβεία Όσκαρ και απέσπασε πέντε, και μάλιστα και τα πέντε στις βασικές κατηγορίες: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α' Ανδρικού Ρόλου για τον Τζακ Νίκολσον, Α' Γυναικείου Ρόλου για η Λουίζ Φλέτσερ και Σεναρίου.