Netflix: Το «Monster» ανανεώθηκε για 4η σεζόν - Ποιες φρικτές δολοφονίες θα καλύψει

H πρώτη σεζόν Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, βρίσκεται στο Top 10 με τις καλύτερες σειρές στην ιστορία του Netflix.

To Netflix έδωσε το «πράσινο φως» για μια τέταρτη σεζόν της σειράς Monster.

Ο Ράιαν Μέρφι και ο Ίαν Μπρέναν δεν έχουν τελειώσει ακόμα με το Netflix. Ενώ η τρίτη σεζόν του Monster έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματα και ετοιμάζεται για κυκλοφορία, το Netflix ζητάει και τέταρτο κύκλο ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή αργότερα μέσα στη χρονιά.



Πηγές αναφέρουν ότι η νέα σεζόν θα πάει πολύ πιο πίσω στο χρόνο σε σχέση με τις προηγούμενες, καλύπτοντας τα τέλη του 1800 και την υπόθεση της Λίζι Μπόρντεν.



Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις δολοφονίες του Άντριου και της Άμπι Μπόρντεν το 1892 στο Φολ Ρίβερ της Μασαχουσέτης. Και οι δύο βρέθηκαν άγρια δολοφονημένοι, ενώ τα πτώματά τους είχαν τεμαχιστεί με τσεκούρι. Το σώμα της Άμπι βρέθηκε σε έναν ξενώνα στο επάνω πάτωμα της οικίας και ο Άντριου στον καναπέ του σαλονιού. Οι υποψίες έπεσαν γρήγορα στην 32χρονη κόρη του Άντριου, Λίζι Μπόρντεν, η οποία ζούσε στο σπίτι και είχε τεταμένη σχέση με τη μητριά της. Η Λίζι συνελήφθη και δικάστηκε για τους φόνους το 1893, αλλά τελικά αθωώθηκε λόγω έλλειψης στοιχείων και της πεποίθησης της εποχής ότι μια γυναίκα δεν θα μπορούσε να διαπράξει ένα τόσο βίαιο έγκλημα.



Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που οι βίαιες δολοφονίες θα μεταφερθούν στην οθόνη. Υπήρξαν τρεις διασκευές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010, συμπεριλαμβανομένης μιας τηλεοπτικής ταινίας με την Κρίστινα Ρίτσι με τίτλο Lizzie Borden Took an Ax, μαζί με μια μίνι σειρά 8 επεισοδίων που συνεχίστηκε ένα χρόνο αργότερα. Πιο πρόσφατα, η Κλόι Σεβινί έπαιξε τον ρόλο στην ταινία Lizzie του 2018.



Το Monster ήταν μακράν η πιο επιτυχημένη σειρά που ανέπτυξε ο Ράιαν Μέρφι στο Netflix κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η πρώτη σεζόν, που κυκλοφόρησε το 2022, κάλυπτε τον Jeffrey Dahmer, ενώ η δεύτερη σεζόν, με τίτλο The Lyle and Erik Menendez Story, κυκλοφόρησε το 2024. Η πρώτη πέρασε 7 εβδομάδες στο top 10 του Netflix, ενώ εξακολουθεί να φιγουράρει ως το τέταρτο πιο επιτυχημένο ντεμπούτο αγγλόφωνης σειράς στην ιστορία του Netflix.



{https://youtu.be/1PgKjIosF50?si=ZTMi3NN255l8pNHL}



Η τρίτη σεζόν που αναμένεται να κυκλοφορήσει είναι το Monster: Ed Gein, το οποίο αρχικά αναμενόταν να κάνει πρεμιέρα το 2025. Όπως όλα δείχνουν η επερχόμενη νέα σεζόν, με πρωταγωνιστή τον Τσάρλι Χάναμ, έχει μετατεθεί για το 2026.