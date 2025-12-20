Όλα όσα απαιτούνται και πρέπει να ξέρουν οι πολίτες.

Οι νέες ταυτότητες φέρνουν σημαντικές αλλαγές στις συναλλαγές με τις τράπεζες και την καθημερινότητα.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του νομοσχεδίου «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις», τράπεζες και επιχειρήσεις θα αντλούν το απαιτούμενο αντίγραφο ταυτότητας μέσα από ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή. Τη διαδικασία θα χειρίζονται εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ιδιωτικών φορέων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση έντυπου αντιγράφου από τον πολίτη.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα γίνεται με αυθεντικοποίηση μέσω κωδικών ΓΓΠΣΨΔ και επιβεβαίωση μέσω OTP (One Time Password) που αποστέλλεται στο κινητό του πολίτη.

Το ψηφιακό φωτοαντίγραφο θα αντλείται απευθείας από το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα και την ισχύ του εγγράφου.

Θα περιλαμβάνει:

αριθμό ταυτότητας

προσωπικά στοιχεία

ημερομηνία γέννησης και έκδοσης

φωτογραφία

μοναδικό κωδικό επαλήθευσης

QR code

Το έγγραφο θα μπορεί να αποθηκεύεται και σε μορφή PDF, έχοντας πλήρη ισχύ νόμιμου φωτοαντιγράφου.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες θα αποκτούν πρόσβαση: