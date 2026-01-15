Υπάρχουν προτάσεις για αύξηση του ορίου στα 1.700 ευρώ ή σύνδεσή του με τον κατώτατο μισθό, αλλά αυτό δεν έχει γίνει νόμος ακόμη.

Ο ακατάσχετος λογαριασμός το 2026 συνεχίζει να ισχύει με βασικό όριο τα 1.250 ευρώ σε έναν και μοναδικό λογαριασμό σε τράπεζα, εφόσον έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ μέσω του Gov.gr ή του Taxisnet.

Υπάρχουν προτάσεις για αύξηση του ορίου στα 1.700 ευρώ ή σύνδεσή του με τον κατώτατο μισθό, αλλά αυτό δεν έχει γίνει νόμος ακόμη.

Κατάσχεση σύνταξης που κατατίθεται σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να επιβληθεί από το Δημόσιο, ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί και όρια που προστατεύουν τους συνδικαιούχους και τον βασικό δικαιούχο. Το ζήτημα ρυθμίζεται από το άρθρο 4 του νόμου 5638/1932 «περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν» και από τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Σύμφωνα με τον νόμο, σε περίπτωση κατάσχεσης κοινού τραπεζικού λογαριασμού, τεκμαίρεται ότι η κατάθεση ανήκει σε όλους τους δικαιούχους κατ’ ίσα μέρη. Επομένως, η κατάσχεση περιορίζεται μόνο στο μερίδιο του οφειλέτη και δεν επεκτείνεται στο σύνολο του λογαριασμού.

Όπως προβλέπει η νομοθεσία, το ακατάσχετο ποσό για κάθε φυσικό πρόσωπο ανέρχεται στα 1.250 ευρώ μηνιαίως. Για να ισχύσει η προστασία αυτή, πρέπει να δηλωθεί από τον δικαιούχο ο συγκεκριμένος τραπεζικός λογαριασμός στο σύστημα της ΑΑΔΕ ως ακατάσχετος λογαριασμός. Στην περίπτωση κοινού λογαριασμού, η δήλωση πρέπει να γίνει από όλους τους συνδικαιούχους· διαφορετικά, το ποσό δεν προστατεύεται από κατάσχεση.

Η διάταξη για το ακατάσχετο εφαρμόζεται σε όλες τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά τις 19 Αυγούστου 2015, ανεξάρτητα από το πότε δημιουργήθηκαν οι οφειλές. Επιπλέον, με το άρθρο 11 του Ν.4484/2017, ορίστηκε ότι οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες έως 1.250 ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο ίδρυμα.

Για να εξασφαλιστεί το ακατάσχετο, απαιτείται δήλωση του καταθέτη προς την τράπεζα που τηρεί τον λογαριασμό. Η προστασία ισχύει μόνο για τον δηλωμένο λογαριασμό και για ποσά που δεν υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο κατά το χρονικό διάστημα από την επιβολή της κατάσχεσης έως την επόμενη ημέρα της καταβολής της σύνταξης.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η εξαίρεση από την κατάσχεση ισχύει και όταν η σύνταξη καταβάλλεται απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Το ακατάσχετο ποσό μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων

Το ακατάσχετο ποσό μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων μειώνεται από 1.500 ευρώ σε 1.000 ευρώ, σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

Για ποσά από 1.000 έως 1.500 ευρώ επιτρέπεται κατάσχεση επί του μισού του υπερβάλλοντος ποσού, ενώ για εισοδήματα άνω των 1.500 ευρώ, η κατάσχεση μπορεί να επιβληθεί στο σύνολο του υπερβάλλοντος ποσού.

Αντίστοιχα, το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών καταθέσεων φυσικών προσώπων περιορίζεται από 1.500 ευρώ σε 1.250 ευρώ μηνιαίως, και μάλιστα σε έναν και μοναδικό λογαριασμό σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

Οι διατάξεις εφαρμόζονται τόσο σε νέες όσο και σε ήδη ενεργές κατασχέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά ποσά καθίστανται απαιτητά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου (19 Αυγούστου 2015).