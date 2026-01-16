H παράταση κρίθηκε απαραίτητη λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας.

Παράταση στη χρήση των παλαιού τύπου δελτίων αστυνομικής ταυτότητας για συγκεκριμένες ψηφιακές διαδικασίες δόθηκε με υπουργική απόφαση. Η ρύθμιση έρχεται να καλύψει ένα κρίσιμο κενό, σε μια περίοδο όπου οι ψηφιακές συναλλαγές με το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς.

Στόχος της απόφασης είναι να αποτραπεί ο αποκλεισμός χιλιάδων πολιτών από βασικές ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς η μετάβαση στο νέο σύστημα δελτίων ταυτότητας εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς.

Παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες, στις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται τόσο με ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες, παραμένουν αποδεκτές για σκοπούς εξ αποστάσεως ταυτοποίησης έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027.

Η παράταση αφορά κυρίως διαδικασίες που σχετίζονται με την έκδοση πιστοποιητικών παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών συναλλαγών.

Ποια έγγραφα γίνονται δεκτά

Εκτός από τις παλαιές αστυνομικές ταυτότητες, αποδεκτά για τις παραπάνω διαδικασίες είναι επίσης:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

τα δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

τα δελτία ταυτότητας των Σωμάτων Ασφαλείας

οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον έχουν εκδοθεί και παραμένουν σε ισχύ βάσει του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες για διαφορετικές κατηγορίες πολιτών και εργαζομένων.