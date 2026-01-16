Θεσπίζεται νέα άδεια μετ' αποδοχών για εργαζόμενους γονείς, ποιους αφορά και πότε υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης σε οκταήμερη.

Σε τροχιά νομοθέτησης βρίσκεται νέα άδεια που αφορά μονογονείς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, με στόχο την καλύτερη στήριξη των οικογενειών και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Σύμφωνα με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, προβλέπεται η χορήγηση ειδικής άδειας με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών κάθε έτος, επιπλέον της κανονικής άδειας που δικαιούνται.

Το μέτρο αφορά γονείς που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων και προσαρμόζεται σε καθεστώς ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, όπου ήδη ισχύουν αντίστοιχες διατάξεις. Το «παραθυράκι» για επέκταση της άδειας σε οκτώ (8) ημέρες ετησίως δίνεται για τους γονείς που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια τριών (3) ή περισσότερων παιδιών.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενσωματώνει διατάξεις προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 45 ν. 4808/2021 και άρθρο 247 Κώδικα Εργατικού Δικαίου) και αποτελεί μέρος του νομοσχεδίου με τίτλο:

«Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις».

Η νέα εξαήμερη άδεια για εργαζόμενους γονείς στο δημόσιο: Τι προβλέπει η διάταξη

Άδεια με αποδοχές για μονογονείς υπαλλήλους – Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

1. Στο άρθρο 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) προστίθεται παρ. 10 ως εξής: «10. Στους υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Η άδεια του πρώτου εδαφίου προσαυξάνεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες, εφόσον ο γονέας υπάλληλος έχει την αποκλειστική επιμέλεια τριών (3) ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.».

2. Στο άρθρο 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «6. Στους υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες, εφόσον ο γονέας υπάλληλος έχει την αποκλειστική επιμέλεια τριών (3) ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.».